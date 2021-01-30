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В России за сутки умерли 512 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 512 пациентов с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 512 смертей с COVID-19, 68 из них в Москве, за все время умерли 72 697 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T11:04
2021-01-30T11:04
2021-01-30T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 512 смертей с COVID-19, 68 из них в Москве, за все время умерли 72 697 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 512 смертей... За весь период по России умерли 72 697 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 68, Санкт-Петербурге - 64, Подмосковье - 35. Общее число смертей с коронавирусом в Москве выросло до 13 368.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество