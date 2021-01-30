https://ria.ru/20210130/koronavirus-1595246735.html

В России за сутки умерли 512 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 512 пациентов с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 512 смертей с COVID-19, 68 из них в Москве, за все время умерли 72 697 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T11:04

2021-01-30T11:04

2021-01-30T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 512 смертей с COVID-19, 68 из них в Москве, за все время умерли 72 697 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 512 смертей... За весь период по России умерли 72 697 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 68, Санкт-Петербурге - 64, Подмосковье - 35. Общее число смертей с коронавирусом в Москве выросло до 13 368.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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