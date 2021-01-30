https://ria.ru/20210130/koronavirus-1595246492.html

В России за сутки выявили 19 032 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 19 032 случая заражения коронавирусом

За сутки во всех регионах России зарегистрировали 19 032 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T11:02

2021-01-30T11:02

2021-01-30T12:05

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. За сутки во всех регионах России зарегистрировали 19 032 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.В каждом десятом случае заражение протекало без симптомов. Умерли 512 человек, полностью выздоровели 24 502 пациента.Больше всего инфицированных в Санкт-Петербурге (2512), Москве (2430) и Подмосковье (1069). Днем ранее в лидерах была столица (2799). Меньше всего — на Чукотке (десять), в Еврейской автономной области (девять) и Ненецком АО (семь).Накануне сообщалось о 19 238 заболевших. Темп прироста составляет полпроцента. За время эпидемии в стране коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 3 832 080 человек. Более 72,6 тысячи умерли, выздоровели более 3,2 миллиона.По статистике ВОЗ, с начала пандемии во всем мире COVID-19 заболели более 101 миллиона человек. В то же время, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 102 миллиона.Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты (25,9 миллиона заболевших), Индия (10,7 миллиона) и Бразилия (более девяти миллионов). Россия находится на пятом месте, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210130/komarovskiy-1595238180.html

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