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Большой десантный корабль "Петр Моргунов" прибыл на Северный флот
Большой десантный корабль "Петр Моргунов" прибыл на Северный флот
Завершивший в ноябре госиспытания большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" в субботу пришел для несения боевой службы на Сеферный флот, сообщает... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T16:02
2021-01-30T17:55
россия
северный ледовитый океан
калининград
безопасность
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Завершивший в ноябре госиспытания большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" в субботу пришел для несения боевой службы на Сеферный флот, сообщает пресс-служба флота."Сегодня утром большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" завершил межфлотский переход с Балтики на Северный флот и прибыл в Североморск", - сказали в пресс-службе.Как отметил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, слова которого приводит пресс-служба, БДК усилит соединение десантных кораблей и, в основном, будет действовать в морях Северного Ледовитого океана в составе арктической группировки."Корабль примет участие в предстоящих учениях Северного флота. Планы боевой и оперативной подготовки для него уже сверстаны", - добавил командующий.БДК зачислен в состав соединения Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.Программа государственных испытаний большого десантного корабля "Петр Моргунов", построенного на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, была завершена в ноябре 2020 года.БДК "Петр Моргунов" – первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Контракт на его строительство был подписан с Минобороны РФ в сентябре 2014 года, закладка корабля состоялась в июне 2015 года, спуск на воду – в мае 2018 года.Большие десантные корабли проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, более 30 бронетранспортеров или 13 танков. Корабль оснащен транспортно-десантным вертолетом Ка-29. Проект является единственным в мире, где реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники с корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.
https://radiosputnik.ria.ru/20201113/korabl-1584509289.html
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россия, северный ледовитый океан, калининград, безопасность

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" прибыл на Северный флот

16:02 30.01.2021 (обновлено: 17:55 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкБольшой десантный корабль "Пётр Моргунов" пришел в Североморск
Большой десантный корабль Пётр Моргунов пришел в Североморск - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Завершивший в ноябре госиспытания большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" в субботу пришел для несения боевой службы на Сеферный флот, сообщает пресс-служба флота.
"Сегодня утром большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" завершил межфлотский переход с Балтики на Северный флот и прибыл в Североморск", - сказали в пресс-службе.
Большой десантный корабль Петр Моргунов - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября 2020, 16:19Сказано в эфире
Военный эксперт: БДК "Петр Моргунов" давно ждали на флотеБольшой десантный корабль "Петр Моргунов" завершил госиспытания. В эфире радио Sputnik капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин рассказал о вооружении БДК проекта 11711, а также о применении этих кораблей.
Как отметил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, слова которого приводит пресс-служба, БДК усилит соединение десантных кораблей и, в основном, будет действовать в морях Северного Ледовитого океана в составе арктической группировки.
"Корабль примет участие в предстоящих учениях Северного флота. Планы боевой и оперативной подготовки для него уже сверстаны", - добавил командующий.
БДК зачислен в состав соединения Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.
Программа государственных испытаний большого десантного корабля "Петр Моргунов", построенного на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, была завершена в ноябре 2020 года.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкКомандующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев во время встречи нового большого десантного корабля проекта 11711 "Пётр Моргунов"
Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев во время встречи нового большого десантного корабля проекта 11711 Пётр Моргунов - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев во время встречи нового большого десантного корабля проекта 11711 "Пётр Моргунов"
БДК "Петр Моргунов" – первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Контракт на его строительство был подписан с Минобороны РФ в сентябре 2014 года, закладка корабля состоялась в июне 2015 года, спуск на воду – в мае 2018 года.
Большие десантные корабли проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, более 30 бронетранспортеров или 13 танков. Корабль оснащен транспортно-десантным вертолетом Ка-29. Проект является единственным в мире, где реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники с корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.
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