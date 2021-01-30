https://ria.ru/20210130/korabl-1595275672.html

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" прибыл на Северный флот

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" прибыл на Северный флот

Завершивший в ноябре госиспытания большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" в субботу пришел для несения боевой службы на Сеферный флот, сообщает... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T16:02

2021-01-30T16:02

2021-01-30T17:55

россия

северный ледовитый океан

калининград

безопасность

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Завершивший в ноябре госиспытания большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" в субботу пришел для несения боевой службы на Сеферный флот, сообщает пресс-служба флота."Сегодня утром большой десантный корабль проекта 11711 "Петр Моргунов" завершил межфлотский переход с Балтики на Северный флот и прибыл в Североморск", - сказали в пресс-службе.Как отметил командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев, слова которого приводит пресс-служба, БДК усилит соединение десантных кораблей и, в основном, будет действовать в морях Северного Ледовитого океана в составе арктической группировки."Корабль примет участие в предстоящих учениях Северного флота. Планы боевой и оперативной подготовки для него уже сверстаны", - добавил командующий.БДК зачислен в состав соединения Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.Программа государственных испытаний большого десантного корабля "Петр Моргунов", построенного на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в Калининграде, была завершена в ноябре 2020 года.БДК "Петр Моргунов" – первый серийный корабль проекта 11711 разработки ПАО "Невское проектно-конструкторское бюро". Контракт на его строительство был подписан с Минобороны РФ в сентябре 2014 года, закладка корабля состоялась в июне 2015 года, спуск на воду – в мае 2018 года.Большие десантные корабли проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, более 30 бронетранспортеров или 13 танков. Корабль оснащен транспортно-десантным вертолетом Ка-29. Проект является единственным в мире, где реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники с корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.

https://radiosputnik.ria.ru/20201113/korabl-1584509289.html

https://ria.ru/20210130/korabl-1595243743.html

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россия, северный ледовитый океан, калининград, безопасность