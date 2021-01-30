https://ria.ru/20210130/korabl-1595243743.html

В состав ЧФ вошел четвертый оснащенный "Калибрами" корабль "Буян-М"

В состав ЧФ вошел четвертый оснащенный "Калибрами" корабль "Буян-М"

Четвертый ракетный корабль проекта 21631 ("Буян-М") "Грайворон" введен в состав Черноморского флота, торжественная церемония поднятии флага на корабле прошла в... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T10:32

2021-01-30T10:32

2021-01-30T17:46

новое оружие россии

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калибр

александр витко

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Четвертый ракетный корабль проекта 21631 ("Буян-М") "Грайворон" введен в состав Черноморского флота, торжественная церемония поднятии флага на корабле прошла в субботу в Севастополе, передает корреспондент РИА Новости.Церемония поднятия флага на новом корабле прошла у Минной стенки в Севастополе. Экипаж корабля поздравил начальник Главного штаба ВМФ России, первый заместитель главнокомандующего ВМФ России адмирал Александр Витко.МРК "Грайворон" является девятым кораблём модернизированной серии "Буян-М" и четвертым на Черноморском флоте. Сейчас на ЧФ несут службу три МРК проекта 21631: "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево" и "Ингушетия".Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта "Буян-М" – охрана и защита экономической зоны государства."За последний год мы получили уже третий современный корабль. Сегодня это боевая единица, носитель высокоточного оружия, группировка этих кораблей увеличена, мощь Черноморского флота возросла, поэтому все поставленные задачи перед Черноморским флотом мы будем выполнять с более высокой ответственностью", - сказал журналистам командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201004/esminets-1578195359.html

https://ria.ru/20210117/korabl-1593369046.html

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россия, калибр, александр витко, севастополь, безопасность