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https://ria.ru/20210130/kino-1595208052.html
Сын Виктора Цоя оспорил решение Роспатента по товарному знаку "Кино"
Сын Виктора Цоя оспорил решение Роспатента по товарному знаку "Кино"
Александр Цой, сын рок-музыканта Виктора Цоя, просит Суд по интеллектуальным правам признать незаконным одно из решений Роспатента, отказавшегося удовлетворить... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T00:40
2021-01-30T00:40
культура
юрий каспарян
группа "кино"
новости культуры
юрий гурьянов
александр титов
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
виктор цой
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Александр Цой, сын рок-музыканта Виктора Цоя, просит Суд по интеллектуальным правам признать незаконным одно из решений Роспатента, отказавшегося удовлетворить в полном объеме заявку сына рок-музыканта на регистрацию товарного знака "Кино", следует из опубликованного определения суда.Товарный знак состоит из выполненного оригинальным шрифтом словесного элемента "Кино" на фоне горизонтального четырехугольника черного цвета. Он повторяет обложку последнего студийного альбома группы "Кино", выпущенного в 1990 году после гибели Цоя и получившего название "Черный альбом".Сын Цоя попросил зарегистрировать бренд для шести классов товаров, включающих, например, компакт-диски, смартфоны, гитары, канцтовары, одежду, алкогольные и безалкогольные напитки, и двух классов услуг, включающих видеосъемку, бронирование билетов на мероприятия, гостиницы, рестораны и т.п.Роспатент для большинства запрошенных категорий товарный знак в апреле 2020 года зарегистрировал, но в отношении части товаров и услуг — отказал. Ведомство сослалось на то, что для товаров и услуг, имеющих отношение к кинематографу, знак не обладает различительной способностью, а также на его сходство до степени смешения с товарным знаком "Кино сначала", зарегистрированным в 2011 году тремя организаторами рок-фестиваля в честь Цоя и "Кино" в крымском Судаке.Александр Цой подал возражение на решение Роспатента. Он скорректировал заявку, отказавшись в ней, в частности, от таких товаров, как 3D-очки, устройства для видеозаписи, и таких услуг, как кинозалы, производство и прокат кинофильмов. В остальной части сын музыканта настаивал на регистрации бренда — в том числе, для носителей звукозаписи, услуг клубов, шоу-программ, развлечений и т.д.К возражению Цой-младший приложил письма в свою поддержку от музыкантов "Кино" Юрия Каспаряна, Александра Титова и Юрия Гурьянова, а также от двоих правообладателей бренда "Кино сначала". Третий находится в федеральном розыске, и заручиться его согласием не удалось.Роспатент рассмотрел возражение, но оставил в силе свое первоначальное решение, сославшись на отсутствие различительной способности обозначения для ряда товаров и услуг, а также на то, что письмо от двоих правообладателей сходного товарного знака не может считаться согласием, так как нет волеизъявления третьего правообладателя. Данное решение ведомства от 26 октября 2020 года Цой оспорил в судебном порядке. Предварительные слушания назначены на 15 февраля.
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юрий каспарян, группа "кино", новости культуры, юрий гурьянов, александр титов, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), виктор цой

Сын Виктора Цоя оспорил решение Роспатента по товарному знаку "Кино"

00:40 30.01.2021
 
© Группа "Кино"Обложка альбома "Кино"
Обложка альбома Кино - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© Группа "Кино"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Александр Цой, сын рок-музыканта Виктора Цоя, просит Суд по интеллектуальным правам признать незаконным одно из решений Роспатента, отказавшегося удовлетворить в полном объеме заявку сына рок-музыканта на регистрацию товарного знака "Кино", следует из опубликованного определения суда.
Товарный знак состоит из выполненного оригинальным шрифтом словесного элемента "Кино" на фоне горизонтального четырехугольника черного цвета. Он повторяет обложку последнего студийного альбома группы "Кино", выпущенного в 1990 году после гибели Цоя и получившего название "Черный альбом".
Сын Цоя попросил зарегистрировать бренд для шести классов товаров, включающих, например, компакт-диски, смартфоны, гитары, канцтовары, одежду, алкогольные и безалкогольные напитки, и двух классов услуг, включающих видеосъемку, бронирование билетов на мероприятия, гостиницы, рестораны и т.п.
Роспатент для большинства запрошенных категорий товарный знак в апреле 2020 года зарегистрировал, но в отношении части товаров и услуг — отказал. Ведомство сослалось на то, что для товаров и услуг, имеющих отношение к кинематографу, знак не обладает различительной способностью, а также на его сходство до степени смешения с товарным знаком "Кино сначала", зарегистрированным в 2011 году тремя организаторами рок-фестиваля в честь Цоя и "Кино" в крымском Судаке.
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Александр Цой подал возражение на решение Роспатента. Он скорректировал заявку, отказавшись в ней, в частности, от таких товаров, как 3D-очки, устройства для видеозаписи, и таких услуг, как кинозалы, производство и прокат кинофильмов. В остальной части сын музыканта настаивал на регистрации бренда — в том числе, для носителей звукозаписи, услуг клубов, шоу-программ, развлечений и т.д.
К возражению Цой-младший приложил письма в свою поддержку от музыкантов "Кино" Юрия Каспаряна, Александра Титова и Юрия Гурьянова, а также от двоих правообладателей бренда "Кино сначала". Третий находится в федеральном розыске, и заручиться его согласием не удалось.
Роспатент рассмотрел возражение, но оставил в силе свое первоначальное решение, сославшись на отсутствие различительной способности обозначения для ряда товаров и услуг, а также на то, что письмо от двоих правообладателей сходного товарного знака не может считаться согласием, так как нет волеизъявления третьего правообладателя. Данное решение ведомства от 26 октября 2020 года Цой оспорил в судебном порядке. Предварительные слушания назначены на 15 февраля.
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КультураЮрий КаспарянГруппа "Кино"Новости культурыЮрий ГурьяновАлександр ТитовФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Виктор Цой
 
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