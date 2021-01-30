https://ria.ru/20210130/karabakh-1595261928.html
Делегации Азербайджана, России и Турции осмотрели мониторинговый центр
Делегации Азербайджана, России и Турции осмотрели мониторинговый центр
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T13:51
2021-01-30T13:51
2021-01-30T13:51
ситуация в нагорном карабахе
россия
закир гасанов
александр фомин
турция
азербайджан
в мире
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КИЯМАДДИНЛИ (Азербайджан), 30 янв - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу ознакомились с инфраструктурой и порядком работы Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в нагорно-карабахском регионе.В завершение торжественных мероприятий главы делегаций высадили деревья на памятной алее.Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта открыт 30 января в районе населенного пункта Киямаддинли в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года.Личный состав Совместного центра представлен на паритетной основе - до 60 военнослужащих от каждой стороны. Центр имеет прямые лини связи с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента.Центр будет собирать, обобщать и проверять информацию о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон. Контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников.
https://ria.ru/20210130/baku-1595251418.html
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Российские миротворцы и МЧС доставляют воду и стройматериалы жителям НКР
Миротворческий контингент и силы МЧС России доставили в пострадавшие районы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) воду и строительные материалы. На кадрах, снятых в субботу, жители села Хнапат наполняют баки водой. В Степанакерте же местное население обеспечивают древесиной и другими видами гуманитарной помощи для ускорения восстановительных работ.
2021-01-30T13:51
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россия, закир гасанов, александр фомин, турция, азербайджан, в мире