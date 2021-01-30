https://ria.ru/20210130/karabakh-1595261928.html

Делегации Азербайджана, России и Турции осмотрели мониторинговый центр

Делегации Азербайджана, России и Турции осмотрели мониторинговый центр

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T13:51

2021-01-30T13:51

2021-01-30T13:51

ситуация в нагорном карабахе

россия

закир гасанов

александр фомин

турция

азербайджан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589795210_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_999f8a1328d5a40edee506382c28eebb.jpg

КИЯМАДДИНЛИ (Азербайджан), 30 янв - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин, министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и заместитель министра национальной обороны Турции Юнус Эмре Караосманоглу ознакомились с инфраструктурой и порядком работы Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в нагорно-карабахском регионе.В завершение торжественных мероприятий главы делегаций высадили деревья на памятной алее.Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта открыт 30 января в районе населенного пункта Киямаддинли в соответствии с меморандумом, подписанным главами оборонных ведомств России и Турции 11 ноября 2020 года.Личный состав Совместного центра представлен на паритетной основе - до 60 военнослужащих от каждой стороны. Центр имеет прямые лини связи с органами военного управления сторон конфликта и штабом российского миротворческого контингента.Центр будет собирать, обобщать и проверять информацию о соблюдении режима прекращения огня и о действиях, нарушающих достигнутые договоренности сторон. Контроль будет осуществляться путем применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, полученных от других источников.

https://ria.ru/20210130/baku-1595251418.html

россия

турция

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Российские миротворцы и МЧС доставляют воду и стройматериалы жителям НКР Миротворческий контингент и силы МЧС России доставили в пострадавшие районы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) воду и строительные материалы. На кадрах, снятых в субботу, жители села Хнапат наполняют баки водой. В Степанакерте же местное население обеспечивают древесиной и другими видами гуманитарной помощи для ускорения восстановительных работ. 2021-01-30T13:51 true PT1M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, закир гасанов, александр фомин, турция, азербайджан, в мире