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Иранская делегация обсудит в России вопрос о производстве "Спутник V"
Иранская делегация обсудит в России вопрос о производстве "Спутник V"
Делегация иранского минздрава посетит в ближайшее время Россию, чтобы обсудить вопрос о производстве "Спутник V" в Иране, сообщил в субботу посол Ирана в Москве РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T10:11
2021-01-30T10:11
2021-01-30T11:01
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
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ТЕГЕРАН, 30 янв – РИА Новости. Делегация иранского минздрава посетит в ближайшее время Россию, чтобы обсудить вопрос о производстве "Спутник V" в Иране, сообщил в субботу посол Ирана в Москве Казем Джалали.По его словам, стороны договорились о том, что вакцина будет совместно производиться на территории Ирана."Для переговоров по этому вопросу в течение десяти дней делегация минздрава Ирана посетит Москву", - сказал посол агентству IRNA.Ранее глава отдела по связям с общественностью иранского минздрава Киануш Джаханпур сообщил РИА Новости, что Иран может превратиться в центр по производству и экспорту вакцин на Ближнем Востоке.То же подтвердил и посол, сообщив, что Иран может действовать как "узел" для экспорта российской вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210129/sputnik-1595206270.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, ближний восток, москва, россия, казем джалали, иран, в мире