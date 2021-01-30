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https://ria.ru/20210130/iran-1595242500.html
Иранская делегация обсудит в России вопрос о производстве "Спутник V"
Иранская делегация обсудит в России вопрос о производстве "Спутник V"
Делегация иранского минздрава посетит в ближайшее время Россию, чтобы обсудить вопрос о производстве "Спутник V" в Иране, сообщил в субботу посол Ирана в Москве РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T10:11
2021-01-30T11:01
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
ближний восток
москва
россия
казем джалали
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 30 янв – РИА Новости. Делегация иранского минздрава посетит в ближайшее время Россию, чтобы обсудить вопрос о производстве "Спутник V" в Иране, сообщил в субботу посол Ирана в Москве Казем Джалали.По его словам, стороны договорились о том, что вакцина будет совместно производиться на территории Ирана."Для переговоров по этому вопросу в течение десяти дней делегация минздрава Ирана посетит Москву", - сказал посол агентству IRNA.Ранее глава отдела по связям с общественностью иранского минздрава Киануш Джаханпур сообщил РИА Новости, что Иран может превратиться в центр по производству и экспорту вакцин на Ближнем Востоке.То же подтвердил и посол, сообщив, что Иран может действовать как "узел" для экспорта российской вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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ближний восток
москва
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, ближний восток, москва, россия, казем джалали, иран, в мире

Иранская делегация обсудит в России вопрос о производстве "Спутник V"

10:11 30.01.2021 (обновлено: 11:01 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкУпаковки с вакциной "Спутник-V"
Упаковки с вакциной Спутник-V - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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ТЕГЕРАН, 30 янв – РИА Новости. Делегация иранского минздрава посетит в ближайшее время Россию, чтобы обсудить вопрос о производстве "Спутник V" в Иране, сообщил в субботу посол Ирана в Москве Казем Джалали.
По его словам, стороны договорились о том, что вакцина будет совместно производиться на территории Ирана.
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
29 января, 19:59Распространение коронавируса
ВОЗ рассчитывает получить данные о вакцине "Спутник V" в ближайшие недели
"Для переговоров по этому вопросу в течение десяти дней делегация минздрава Ирана посетит Москву", - сказал посол агентству IRNA.
Ранее глава отдела по связям с общественностью иранского минздрава Киануш Джаханпур сообщил РИА Новости, что Иран может превратиться в центр по производству и экспорту вакцин на Ближнем Востоке.
То же подтвердил и посол, сообщив, что Иран может действовать как "узел" для экспорта российской вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Ближний ВостокМоскваРоссияКазем ДжалалиИранВ мире
 
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