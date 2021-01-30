https://ria.ru/20210130/iran-1595242500.html

Иранская делегация обсудит в России вопрос о производстве "Спутник V"

Иранская делегация обсудит в России вопрос о производстве "Спутник V"

Делегация иранского минздрава посетит в ближайшее время Россию, чтобы обсудить вопрос о производстве "Спутник V" в Иране, сообщил в субботу посол Ирана в Москве РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T10:11

2021-01-30T10:11

2021-01-30T11:01

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

ближний восток

москва

россия

казем джалали

иран

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594638225_0:146:3026:1848_1920x0_80_0_0_4c705a9996514a46128bf6aad88388b3.jpg

ТЕГЕРАН, 30 янв – РИА Новости. Делегация иранского минздрава посетит в ближайшее время Россию, чтобы обсудить вопрос о производстве "Спутник V" в Иране, сообщил в субботу посол Ирана в Москве Казем Джалали.По его словам, стороны договорились о том, что вакцина будет совместно производиться на территории Ирана."Для переговоров по этому вопросу в течение десяти дней делегация минздрава Ирана посетит Москву", - сказал посол агентству IRNA.Ранее глава отдела по связям с общественностью иранского минздрава Киануш Джаханпур сообщил РИА Новости, что Иран может превратиться в центр по производству и экспорту вакцин на Ближнем Востоке.То же подтвердил и посол, сообщив, что Иран может действовать как "узел" для экспорта российской вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210129/sputnik-1595206270.html

ближний восток

москва

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, ближний восток, москва, россия, казем джалали, иран, в мире