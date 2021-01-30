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Сын арт-блогерши погиб из-за упавшего в ванну смартфона
Сын арт-блогерши погиб из-за упавшего в ванну смартфона
Сын арт-блогера Анастасии Сосновской погиб в ванне в результате удара током от заряжавшегося смартфона, об этом она сама написала в Instagram. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T01:27
2021-01-30T01:27
2021-01-30T01:28
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происшествия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сын арт-блогера Анастасии Сосновской погиб в ванне в результате удара током от заряжавшегося смартфона, об этом она сама написала в Instagram.Трагедия, по ее словам, произошла еще 10 января. "Это был удар током. В ванной. От телефона на зарядке. Маленький айфончик 4S, у которого быстро садилась батарея, на секунду упал на живот. Сын успел выкинуть его на пол, но было поздно", - написала Сосновская.Сына Сосновской пытались реанимировать 40 минут, но ничего не помогло.Блогерша предупредила родителей, чтобы они не позволяли детям брать с собой смартфоны в ванну, поскольку они не знают, насколько это опасно.Ранее стало известно, житель тайской провинции Накхонратчасима умер, заряжая свой мобильный телефон в постели. Лежащего в постели мужчину обнаружил его родственник. Он сжимал в ладонях телефон, который все еще был подключен к розетке.
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