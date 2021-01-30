https://ria.ru/20210130/iphone-1595226844.html

Сын арт-блогерши погиб из-за упавшего в ванну смартфона

Сын арт-блогерши погиб из-за упавшего в ванну смартфона

Сын арт-блогера Анастасии Сосновской погиб в ванне в результате удара током от заряжавшегося смартфона, об этом она сама написала в Instagram. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T01:27

2021-01-30T01:27

2021-01-30T01:28

россия

apple iphone

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/32405/37/324053754_0:17:469:280_1920x0_80_0_0_f5d9cc415674d6c153493e956c76580c.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сын арт-блогера Анастасии Сосновской погиб в ванне в результате удара током от заряжавшегося смартфона, об этом она сама написала в Instagram.Трагедия, по ее словам, произошла еще 10 января. "Это был удар током. В ванной. От телефона на зарядке. Маленький айфончик 4S, у которого быстро садилась батарея, на секунду упал на живот. Сын успел выкинуть его на пол, но было поздно", - написала Сосновская.Сына Сосновской пытались реанимировать 40 минут, но ничего не помогло.Блогерша предупредила родителей, чтобы они не позволяли детям брать с собой смартфоны в ванну, поскольку они не знают, насколько это опасно.Ранее стало известно, житель тайской провинции Накхонратчасима умер, заряжая свой мобильный телефон в постели. Лежащего в постели мужчину обнаружил его родственник. Он сжимал в ладонях телефон, который все еще был подключен к розетке.

https://ria.ru/20170220/1488369170.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, apple iphone, происшествия