https://ria.ru/20210130/indiya-1595134548.html

В Индии открылся самый большой в Азии ресторан-иглу

В Индии открылся самый большой в Азии ресторан-иглу

Первый в истории Кашмира ресторан-иглу превратился в популярное место для селфи путешественников, сообщает The Hindu. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T00:51

2021-01-30T00:51

2021-01-30T00:51

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Первый в истории Кашмира ресторан-иглу превратился в популярное место для селфи путешественников, сообщает The Hindu.В туристическом центре северного Кашмира Гульмарге главной достопримечательностью для гостей стал сферический ресторан-иглу шириной 6,7 метра и высотой 4,6 метра. Правда, приезжают туда в основном ради фотографий, а не еды.“Это самое большое иглу в стране. Потребовалось 15 дней, чтобы построить его с помощью 20 рабочих”, — сказал Васим Шах, управляющий директор курорта.В ресторане — восемь столиков, он может вместить одновременно 18 человек.“Я ездил в Швейцарию, Норвегию и Финляндию и видел подобные снежные строения. У нас тоже снег в изобилии, и мы можем экспериментировать с такими проектами”, — отметил Шах.По его словам, заведение войдет в книгу рекордов как самое большое иглу в Азии. “Пока гости приезжают больше за селфи, чем за едой. Но я счастлив, что они возвращаются с прекрасными воспоминаниями”, — отметил он.Соня Капур, туристка из Дели, отметила, что ресторан просто идеален для селфи. “Его вид поразителен”, — поделилась гостья.

https://ria.ru/20210127/indiya-1594770758.html

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