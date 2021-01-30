Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210130/indiya-1595134548.html
В Индии открылся самый большой в Азии ресторан-иглу
В Индии открылся самый большой в Азии ресторан-иглу
Первый в истории Кашмира ресторан-иглу превратился в популярное место для селфи путешественников, сообщает The Hindu. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T00:51
2021-01-30T00:51
туризм
рестораны
туризм
кашмир
туристы
новости - туризм
финляндия
норвегия
индия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/21781/68/217816863_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_82393e65ff0db3e10dbec5449dee722d.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Первый в истории Кашмира ресторан-иглу превратился в популярное место для селфи путешественников, сообщает The Hindu.В туристическом центре северного Кашмира Гульмарге главной достопримечательностью для гостей стал сферический ресторан-иглу шириной 6,7 метра и высотой 4,6 метра. Правда, приезжают туда в основном ради фотографий, а не еды.“Это самое большое иглу в стране. Потребовалось 15 дней, чтобы построить его с помощью 20 рабочих”, — сказал Васим Шах, управляющий директор курорта.В ресторане — восемь столиков, он может вместить одновременно 18 человек.“Я ездил в Швейцарию, Норвегию и Финляндию и видел подобные снежные строения. У нас тоже снег в изобилии, и мы можем экспериментировать с такими проектами”, — отметил Шах.По его словам, заведение войдет в книгу рекордов как самое большое иглу в Азии. “Пока гости приезжают больше за селфи, чем за едой. Но я счастлив, что они возвращаются с прекрасными воспоминаниями”, — отметил он.Соня Капур, туристка из Дели, отметила, что ресторан просто идеален для селфи. “Его вид поразителен”, — поделилась гостья.
https://ria.ru/20210127/indiya-1594770758.html
кашмир
финляндия
норвегия
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/21781/68/217816863_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_2ddbea25d2e06199c5a9cad6ab5d33d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рестораны, туризм, кашмир, туристы, новости - туризм, финляндия, норвегия, индия

В Индии открылся самый большой в Азии ресторан-иглу

00:51 30.01.2021
 
© Фото : Atif GulzarГоры Кашмира
Горы Кашмира - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© Фото : Atif Gulzar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Первый в истории Кашмира ресторан-иглу превратился в популярное место для селфи путешественников, сообщает The Hindu.
В туристическом центре северного Кашмира Гульмарге главной достопримечательностью для гостей стал сферический ресторан-иглу шириной 6,7 метра и высотой 4,6 метра. Правда, приезжают туда в основном ради фотографий, а не еды.
“Это самое большое иглу в стране. Потребовалось 15 дней, чтобы построить его с помощью 20 рабочих”, — сказал Васим Шах, управляющий директор курорта.
В ресторане — восемь столиков, он может вместить одновременно 18 человек.
“Я ездил в Швейцарию, Норвегию и Финляндию и видел подобные снежные строения. У нас тоже снег в изобилии, и мы можем экспериментировать с такими проектами”, — отметил Шах.
По его словам, заведение войдет в книгу рекордов как самое большое иглу в Азии. “Пока гости приезжают больше за селфи, чем за едой. Но я счастлив, что они возвращаются с прекрасными воспоминаниями”, — отметил он.
Соня Капур, туристка из Дели, отметила, что ресторан просто идеален для селфи. “Его вид поразителен”, — поделилась гостья.
Индия. Аэропорт - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 13:47Туризм
Названы условия, на которых Индия готовится принимать туристов
 
ТуризмРестораныТуризмКашмиртуристыНовости - ТуризмФинляндияНорвегияИндия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В Самарской области рассказали о состоянии попавших в ДТП
06:39Милонов предложил проверять задержанных на акциях подростков на наркотики
06:23Президент Мексики надеется на поставки вакцины "Спутник V"
06:10В США прокомментировали имитацию атаки ВВС КНР на американские авианосцы
06:02Росздравнадзор объяснил, следует ли платить за вакцинацию от COVID-19
05:32Замруководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО задержали за взятку
05:30Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
05:22На Кубе при крушении вертолета погибли пять человек
04:57Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова
04:53ЕС отказался от контроля экспорта вакцины в Северную Ирландию
04:46Зампрокурора Ленинского района ЕАО подозревают во взяточничестве
04:33Китайский путешественник увидел в Восточной России "монгольские черты"
04:03МЧС назвало самую опасную сторону дома с нависающими "снежными шапками"
03:55МИД ответит на высылку российского дипломата из Албании
03:45Представитель ЕС репостнул статью о "маргинальной" Украине
03:40Источник: новейшую САУ "Коалиция-СВ" испытали в режиме "шквал огня"
03:14Ястржембский рассказал, как Ельцин макал горящее полено в суп
03:08Источник: Россия запустит три ракеты "Союз" из Южной Америки в 2021 году
02:33Грушко: РФ удовлетворили пояснения Греции по ситуации с судном "Адлер"
02:18Адвокат объяснил, что делать, если ваша машина сгорела
Лента новостейМолния