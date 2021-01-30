Эстонский журналист объяснил, почему детям не нужно учить русский язык
21:37 30.01.2021 (обновлено: 23:36 30.01.2021)
ХЕЛЬСИНКИ, 30 янв — РИА Новости. Эстонским детям не нужно учить русский язык, поскольку Россия является "недружественной страной", заявил известный в стране журналист Прийт Хыбемяги.
"У эстонских детей нет причин изучать русский язык, поскольку в Эстонии есть один государственный язык — и это эстонский язык. Также Россия для Эстонии довольно недружественная страна, каких-то особых дел с ней не ведется, эта страна постоянно угрожает Эстонии и плохо относится к Эстонии. Нет никаких перспектив для изучения русского языка. Необходимо учить немецкий, английский, французский, испанский языки", — сказал Хыбемяги изданию Postimees.
Журналист отметил, что эстонские дети после окончания школы не могут разговаривать на русском и читать в оригинале Тургенева и Гоголя. "Они не будут читать Тургенева и Гоголя в оригинале, поскольку есть хорошие переводы на эстонский язык произведений Тургенева, Гоголя и других русских писателей", — отметил Хыбемяги.
Посольство России в Таллине в декабре 2020 года отмечало, что 30 лет назад Латвия, Литва и Эстония подписали Резолюцию о национальном равноправии, в которой выразили решимость обеспечить соблюдение прав всех проживающих в этих странах людей независимо от их национальности и родного языка. В дипмисии тогда заметили, что от этого "благого намерения не осталось и следа". Российская сторона также обращала внимание на неблагополучное положение с нацменьшинствами в Эстонии, особенно русскоязычными.
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