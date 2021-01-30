https://ria.ru/20210130/estoniya-1595314706.html

Эстонский журналист объяснил, почему детям не нужно учить русский язык

Эстонский журналист объяснил, почему детям не нужно учить русский язык

Эстонским детям не нужно учить русский язык, поскольку Россия является "недружественной страной", заявил известный в стране журналист Прийт Хыбемяги. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T21:37

2021-01-30T21:37

2021-01-30T23:36

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ХЕЛЬСИНКИ, 30 янв — РИА Новости. Эстонским детям не нужно учить русский язык, поскольку Россия является "недружественной страной", заявил известный в стране журналист Прийт Хыбемяги."У эстонских детей нет причин изучать русский язык, поскольку в Эстонии есть один государственный язык — и это эстонский язык. Также Россия для Эстонии довольно недружественная страна, каких-то особых дел с ней не ведется, эта страна постоянно угрожает Эстонии и плохо относится к Эстонии. Нет никаких перспектив для изучения русского языка. Необходимо учить немецкий, английский, французский, испанский языки", — сказал Хыбемяги изданию Postimees.Журналист отметил, что эстонские дети после окончания школы не могут разговаривать на русском и читать в оригинале Тургенева и Гоголя. "Они не будут читать Тургенева и Гоголя в оригинале, поскольку есть хорошие переводы на эстонский язык произведений Тургенева, Гоголя и других русских писателей", — отметил Хыбемяги.Посольство России в Таллине в декабре 2020 года отмечало, что 30 лет назад Латвия, Литва и Эстония подписали Резолюцию о национальном равноправии, в которой выразили решимость обеспечить соблюдение прав всех проживающих в этих странах людей независимо от их национальности и родного языка. В дипмисии тогда заметили, что от этого "благого намерения не осталось и следа". Российская сторона также обращала внимание на неблагополучное положение с нацменьшинствами в Эстонии, особенно русскоязычными.

https://ria.ru/20210110/estoniya-1592500983.html

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