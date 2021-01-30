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Тарпищев: у Ельцина до первого инфаркта было титаническое здоровье
Тарпищев: у Ельцина до первого инфаркта было титаническое здоровье
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости, Тарас Барабаш. Здоровье первого президента России Бориса Ельцина было крепким до первого инфаркта, он мог купаться в ледяной РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T09:09
2021-01-30T09:09
россия
шамиль тарпищев
международный олимпийский комитет (мок)
борис ельцин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости, Тарас Барабаш. Здоровье первого президента России Бориса Ельцина было крепким до первого инфаркта, он мог купаться в ледяной воде при снеге с дождем, рассказал в интервью РИА Новости член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.В понедельник, 1 февраля, отмечается 90 лет со дня рождения первого президента РФ (1991-1999) Бориса Ельцина."У Ельцина было титаническое здоровье до первого инфаркта", - рассказал Тарпищев.Он поделился историей про один из самых запоминающихся своих дней рождения (7 марта), который характеризовал отменное здоровье первого президента в то время."Утром мне звонит (Ельцин) и говорит: "Пошли купаться". Вода - 7,4 градуса, дождь со снегом, на воде кашица из снега. И мы пошли купаться. Борис Николаевич прыгнул в воду, а мы с Коржаковым окунулись и вышли. Борис Николаевич босиком по гальке, полотенцем обтерся и говорит: "Ну что, по второму заходу?" - поделился воспоминаниями Тарпищев.По его словам, "дыхалка" у Ельцина была "сумасшедшая". "Он в такой холодной воде дыхание держал под две минуты. Под водой, нырнув", - отметил он.Полностью интервью читайте на сайте ria.ru 1 февраля в 10.00.
https://ria.ru/20210130/eltsin-1595229615.html
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россия, шамиль тарпищев, международный олимпийский комитет (мок), борис ельцин

Тарпищев: у Ельцина до первого инфаркта было титаническое здоровье

09:09 30.01.2021
 
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПервый секретарь МГК КПСС Борис Николаевич Ельцин в президиуме торжественного заседания, посвященного 70-летию Октябрьской революции
Первый секретарь МГК КПСС Борис Николаевич Ельцин в президиуме торжественного заседания, посвященного 70-летию Октябрьской революции - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости, Тарас Барабаш. Здоровье первого президента России Бориса Ельцина было крепким до первого инфаркта, он мог купаться в ледяной воде при снеге с дождем, рассказал в интервью РИА Новости член МОК, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
В понедельник, 1 февраля, отмечается 90 лет со дня рождения первого президента РФ (1991-1999) Бориса Ельцина.
"У Ельцина было титаническое здоровье до первого инфаркта", - рассказал Тарпищев.
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Он поделился историей про один из самых запоминающихся своих дней рождения (7 марта), который характеризовал отменное здоровье первого президента в то время.
"Утром мне звонит (Ельцин) и говорит: "Пошли купаться". Вода - 7,4 градуса, дождь со снегом, на воде кашица из снега. И мы пошли купаться. Борис Николаевич прыгнул в воду, а мы с Коржаковым окунулись и вышли. Борис Николаевич босиком по гальке, полотенцем обтерся и говорит: "Ну что, по второму заходу?" - поделился воспоминаниями Тарпищев.
По его словам, "дыхалка" у Ельцина была "сумасшедшая". "Он в такой холодной воде дыхание держал под две минуты. Под водой, нырнув", - отметил он.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru 1 февраля в 10.00.
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РоссияШамиль ТарпищевМеждународный олимпийский комитет (МОК)Борис Ельцин
 
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