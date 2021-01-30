https://ria.ru/20210130/eltsin-1595229615.html

Ястржембский рассказал, как Ельцин макал горящее полено в суп

Ястржембский рассказал, как Ельцин макал горящее полено в суп

России Борис Ельцин после рыбалки на природе любил "кашеварить" и готовить "уху с дымком": доставать полено из огня и макать в бульон. Об этом РИА Новости... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T03:14

2021-01-30T03:14

2021-01-30T04:59

россия

сергей ястржембский

борис ельцин

общество

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. России Борис Ельцин после рыбалки на природе любил "кашеварить" и готовить "уху с дымком": доставать полено из огня и макать в бульон. Об этом РИА Новости рассказал бывший пресс-секретарь Ельцина, режиссер-документалист Сергей Ястржембский в честь 90-летия первого президента России.Девяностолетие со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина отмечается в понедельник, 1 февраля. Пост главы государства Ельцин занимал с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.Бывший пресс-секретарь также отметил соревновательный дух первого президента. Так, по его словам, Ельцин "терпеть не мог проигрывать", вне зависимости от рода занятия: соревнования с премьер-министром Виктором Черномырдиным или в ловли рыбы с премьер-министром Японии."Эти личные сопереживания удач или неудач, они очень симпатичны и характеризуют его как очень интересную личность", - добавил Ястржембский.Скачок через пропастьГоды спустя после работы в команде первого президента России взгляды и оценки его деятельности не изменились, признается бывший помощник. Совершить "скачок через прорость" от советского прошлого к новому типу государства и рыночной экономике, по мнению Ястржембского, было под силу только фигуре подобного масштаба.Бывший пресс-секретарь первого российского лидера убежден, что все положительные решения и поступки Бориса Ельцина обязательно будут отражены в учебниках по истории Новой России.

https://ria.ru/20201229/eltsin-1591413609.html

https://ria.ru/20201209/sssr-1588321971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей ястржембский, борис ельцин, общество