Ястржембский рассказал, как Ельцин макал горящее полено в суп
03:14 30.01.2021 (обновлено: 04:59 30.01.2021)
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. России Борис Ельцин после рыбалки на природе любил "кашеварить" и готовить "уху с дымком": доставать полено из огня и макать в бульон. Об этом РИА Новости рассказал бывший пресс-секретарь Ельцина, режиссер-документалист Сергей Ястржембский в честь 90-летия первого президента России.
Девяностолетие со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина отмечается в понедельник, 1 февраля. Пост главы государства Ельцин занимал с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года.
"У меня первые воспоминания с фигурой Бориса Николаевича больше связаны, конечно, с его личными качествами, с нашим неформальным общением и с эпизодами, которые меня связывали с ним как по работе, так и в процессе кратковременного отдыха, когда такой выдавался. Таких случаев за то время, что я работал, было очень много. Были и тяжелые эпизоды, когда приходилось в какой-то степени выручать президента... в то же время были интересные эпизоды, связанные с отдыхом, когда он кашеварил после рыбалки, делал уху с поленом: полено вынимали из костра и опускали в уху, и уха приобретала дымок от полена, есть такой рецепт", - рассказал Ястржембский.
Бывший пресс-секретарь также отметил соревновательный дух первого президента. Так, по его словам, Ельцин "терпеть не мог проигрывать", вне зависимости от рода занятия: соревнования с премьер-министром Виктором Черномырдиным или в ловли рыбы с премьер-министром Японии.
"Эти личные сопереживания удач или неудач, они очень симпатичны и характеризуют его как очень интересную личность", - добавил Ястржембский.
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Скачок через пропасть
Годы спустя после работы в команде первого президента России взгляды и оценки его деятельности не изменились, признается бывший помощник. Совершить "скачок через прорость" от советского прошлого к новому типу государства и рыночной экономике, по мнению Ястржембского, было под силу только фигуре подобного масштаба.
"Я по-прежнему считаю, что Борис Николаевич был фигурой абсолютно исторического масштаба, и что именно эта фигура в тот период была необходима России... Да, это был болезненный прыжок для страны и для многих людей, и, естественно, были допущены ошибки. Однако мало кто может сказать, что в ходе такой глобальной трансформации общества можно было бы избежать подобного рода ошибок. И тем не менее он этот прыжок сделал, осуществил его", - заключил Ястржембский.
Бывший пресс-секретарь первого российского лидера убежден, что все положительные решения и поступки Бориса Ельцина обязательно будут отражены в учебниках по истории Новой России.
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