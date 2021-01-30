https://ria.ru/20210130/dvorets-1595298963.html

В Госдуме прокомментировали "расследование о дворце" в Геленджике

В Госдуме прокомментировали "расследование о дворце" в Геленджике

"Расследование" о "дворце" в Геленджике оказалось банальной провокацией внешних сил против России, заявил глава комиссии ГД по расследованию фактов... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T19:19

2021-01-30T19:19

2021-01-30T19:20

александр рогаткин

василий пискарев

аркадий ротенберг

госдума рф

дмитрий песков

геленджик

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Расследование" о "дворце" в Геленджике оказалось банальной провокацией внешних сил против России, заявил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.Накануне журналисты телеканала "Россия 1" и Telegram-канала Mash показали здание изнутри, на кадрах видно, что там ведутся черновые работы, везде бетон, по свидетельству корреспондента "России 1" на полах во многих помещениях нет даже стяжки. В субботу бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас, и "дворец" принадлежит ему, а работы по созданию там апарт-отеля ведутся уже несколько лет.По словам Пискарева, журналисты "России 1" показали всю несостоятельность "вброшенного из-за рубежа фильма о так называемом "дворце под Геленджиком", так как вместо изображенных в нем роскошных покоев в реальности была обнаружена недостроенная гостиница."Так называемое "расследование", усиленно предлагавшееся к просмотру зарубежными соцсетями, оказалось банальной провокацией внешних сил против России, попыткой вызвать шок у посмотревших этот ролик и дестабилизировать обстановку в стране. Она провалилась", - написал Пискарев в Instagram.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что владельцем "дворца" в Геленджике является один или несколько предпринимателей. По его словам, в Кремле не имеют права и не будут разглашать имена владельцев, поскольку это некорректно. В Кремле также заявляли, что давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента, все они имеют целью раскачку ситуации.Представитель застройщика сообщил журналисту "России 1" Александру Рогаткину, что "дворец" в Геленджике строится как гостиница. Сам Рогаткин рассказал РИА Новости, что съемочную группу телеканала пустили внутрь по разрешению владельца, имя которого пока попросили не называть.

https://ria.ru/20210125/putin-1594485095.html

https://ria.ru/20210127/gelendzhik-1594812921.html

геленджик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр рогаткин, василий пискарев, аркадий ротенберг, госдума рф, дмитрий песков, геленджик