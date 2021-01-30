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В Госдуме прокомментировали "расследование о дворце" в Геленджике
В Госдуме прокомментировали "расследование о дворце" в Геленджике
"Расследование" о "дворце" в Геленджике оказалось банальной провокацией внешних сил против России, заявил глава комиссии ГД по расследованию фактов... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T19:19
2021-01-30T19:20
александр рогаткин
василий пискарев
аркадий ротенберг
госдума рф
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Расследование" о "дворце" в Геленджике оказалось банальной провокацией внешних сил против России, заявил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.Накануне журналисты телеканала "Россия 1" и Telegram-канала Mash показали здание изнутри, на кадрах видно, что там ведутся черновые работы, везде бетон, по свидетельству корреспондента "России 1" на полах во многих помещениях нет даже стяжки. В субботу бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас, и "дворец" принадлежит ему, а работы по созданию там апарт-отеля ведутся уже несколько лет.По словам Пискарева, журналисты "России 1" показали всю несостоятельность "вброшенного из-за рубежа фильма о так называемом "дворце под Геленджиком", так как вместо изображенных в нем роскошных покоев в реальности была обнаружена недостроенная гостиница."Так называемое "расследование", усиленно предлагавшееся к просмотру зарубежными соцсетями, оказалось банальной провокацией внешних сил против России, попыткой вызвать шок у посмотревших этот ролик и дестабилизировать обстановку в стране. Она провалилась", - написал Пискарев в Instagram.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что владельцем "дворца" в Геленджике является один или несколько предпринимателей. По его словам, в Кремле не имеют права и не будут разглашать имена владельцев, поскольку это некорректно. В Кремле также заявляли, что давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента, все они имеют целью раскачку ситуации.Представитель застройщика сообщил журналисту "России 1" Александру Рогаткину, что "дворец" в Геленджике строится как гостиница. Сам Рогаткин рассказал РИА Новости, что съемочную группу телеканала пустили внутрь по разрешению владельца, имя которого пока попросили не называть.
https://ria.ru/20210125/putin-1594485095.html
https://ria.ru/20210127/gelendzhik-1594812921.html
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александр рогаткин, василий пискарев, аркадий ротенберг, госдума рф, дмитрий песков, геленджик

В Госдуме прокомментировали "расследование о дворце" в Геленджике

19:19 30.01.2021 (обновлено: 19:20 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. "Расследование" о "дворце" в Геленджике оказалось банальной провокацией внешних сил против России, заявил глава комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
Накануне журналисты телеканала "Россия 1" и Telegram-канала Mash показали здание изнутри, на кадрах видно, что там ведутся черновые работы, везде бетон, по свидетельству корреспондента "России 1" на полах во многих помещениях нет даже стяжки. В субботу бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика, на мысе Идокопас, и "дворец" принадлежит ему, а работы по созданию там апарт-отеля ведутся уже несколько лет.
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По словам Пискарева, журналисты "России 1" показали всю несостоятельность "вброшенного из-за рубежа фильма о так называемом "дворце под Геленджиком", так как вместо изображенных в нем роскошных покоев в реальности была обнаружена недостроенная гостиница.
"Так называемое "расследование", усиленно предлагавшееся к просмотру зарубежными соцсетями, оказалось банальной провокацией внешних сил против России, попыткой вызвать шок у посмотревших этот ролик и дестабилизировать обстановку в стране. Она провалилась", - написал Пискарев в Instagram.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм про "дворец" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что владельцем "дворца" в Геленджике является один или несколько предпринимателей. По его словам, в Кремле не имеют права и не будут разглашать имена владельцев, поскольку это некорректно. В Кремле также заявляли, что давно знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках на президента, все они имеют целью раскачку ситуации.
Представитель застройщика сообщил журналисту "России 1" Александру Рогаткину, что "дворец" в Геленджике строится как гостиница. Сам Рогаткин рассказал РИА Новости, что съемочную группу телеканала пустили внутрь по разрешению владельца, имя которого пока попросили не называть.
 
Александр РогаткинВасилий ПискаревАркадий РотенбергГосдума РФДмитрий ПесковГеленджик
 
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