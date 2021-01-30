https://ria.ru/20210130/dvorets-1595267723.html

Ротенберг назвал себя бенефициаром "дворца" в Геленджике

Ротенберг назвал себя бенефициаром "дворца" в Геленджике

Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика на мысе Идокопас. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-30T14:43

2021-01-30T14:43

2021-01-31T01:25

аркадий ротенберг

геленджик

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика на мысе Идокопас.Предприниматель отметил, что стал бенефициаром несколько лет назад, когда ему удалось договориться с кредиторами, и решил построить на этой территории апарт-отель.Он признался, что знает о скандальной репутации этого объекта, но заверил, что "там нет ничего незаконного".Накануне телеграм-канал Mash опубликовал материал, из которого следует, что "дворец" находится на нулевом этапе строительства. Корреспондентам удалось увидеть 16 одинаковых помещений: "бетонную комнату за бетонной комнатой". На кадрах — доски, многочисленные провода, бетонные блоки и надписи: "Розетки не работают". Журналист телеканала "Россия 1" Александр Рогаткин также побывал в комплексе. По его словам, там "везде бетон" и нет "даже стяжки".По словам Ротенберга, строительство завершат в течение двух лет."Все делается очень аккуратно, качественно и профессионально", — добавил он."Комплекс на мысе Идокопас не единственный гостиничный объект в стране, которым я занимаюсь. Локдаун с одной стороны показал наличие высокого спроса на путешествия внутри России, а с другой обнажил нехватку объемов для размещения. Буду продолжать инвестировать в это направление бизнеса", — пояснил бизнесмен.Как отметил Ротенберг, появление гостиницы позволяет добиться кумулятивного эффекта: появляются подряды у строителей, у логистики, у производителей продуктов питания, начинает развиваться необходимое образование, медицина, увеличивается количество рабочих мест. Кроме того, у местных властей через налоговые отчисления появляются средства на развитие инфраструктуры.Владение "дворцом" приписывали президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что не смотрел сам фильм об этом объекте, но в курсе, о чем речь. Путин отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что комплексом владеет один или несколько предпринимателей. По его словам, в Кремле не будут разглашать имена, поскольку это некорректно. В администрации главы государства также заявляли, что знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках.

https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html

https://ria.ru/20210127/gelendzhik-1594812921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аркадий ротенберг, геленджик