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Ротенберг назвал себя бенефициаром "дворца" в Геленджике
Ротенберг назвал себя бенефициаром "дворца" в Геленджике
Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика на мысе Идокопас. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-30T14:43
2021-01-31T01:25
аркадий ротенберг
геленджик
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика на мысе Идокопас.Предприниматель отметил, что стал бенефициаром несколько лет назад, когда ему удалось договориться с кредиторами, и решил построить на этой территории апарт-отель.Он признался, что знает о скандальной репутации этого объекта, но заверил, что "там нет ничего незаконного".Накануне телеграм-канал Mash опубликовал материал, из которого следует, что "дворец" находится на нулевом этапе строительства. Корреспондентам удалось увидеть 16 одинаковых помещений: "бетонную комнату за бетонной комнатой". На кадрах — доски, многочисленные провода, бетонные блоки и надписи: "Розетки не работают". Журналист телеканала "Россия 1" Александр Рогаткин также побывал в комплексе. По его словам, там "везде бетон" и нет "даже стяжки".По словам Ротенберга, строительство завершат в течение двух лет."Все делается очень аккуратно, качественно и профессионально", — добавил он."Комплекс на мысе Идокопас не единственный гостиничный объект в стране, которым я занимаюсь. Локдаун с одной стороны показал наличие высокого спроса на путешествия внутри России, а с другой обнажил нехватку объемов для размещения. Буду продолжать инвестировать в это направление бизнеса", — пояснил бизнесмен.Как отметил Ротенберг, появление гостиницы позволяет добиться кумулятивного эффекта: появляются подряды у строителей, у логистики, у производителей продуктов питания, начинает развиваться необходимое образование, медицина, увеличивается количество рабочих мест. Кроме того, у местных властей через налоговые отчисления появляются средства на развитие инфраструктуры.Владение "дворцом" приписывали президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что не смотрел сам фильм об этом объекте, но в курсе, о чем речь. Путин отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что комплексом владеет один или несколько предпринимателей. По его словам, в Кремле не будут разглашать имена, поскольку это некорректно. В администрации главы государства также заявляли, что знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках.
https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595156756.html
https://ria.ru/20210127/gelendzhik-1594812921.html
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аркадий ротенберг, геленджик

Ротенберг назвал себя бенефициаром "дворца" в Геленджике

14:43 30.01.2021 (обновлено: 01:25 31.01.2021)
 
© Mash Video/YouTubeКадр из репортажа Mash "Сказочный дворец: первая экскурсия по дворцу в Геленджике"
Кадр из репортажа Mash Сказочный дворец: первая экскурсия по дворцу в Геленджике - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© Mash Video/YouTube
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром комплекса зданий в районе Геленджика на мысе Идокопас.

"Сейчас это будет уже не секрет <...>. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, и мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное", — рассказал Ротенберг телеграм-каналу Mash.

Предприниматель отметил, что стал бенефициаром несколько лет назад, когда ему удалось договориться с кредиторами, и решил построить на этой территории апарт-отель.
Он признался, что знает о скандальной репутации этого объекта, но заверил, что "там нет ничего незаконного".
Накануне телеграм-канал Mash опубликовал материал, из которого следует, что "дворец" находится на нулевом этапе строительства. Корреспондентам удалось увидеть 16 одинаковых помещений: "бетонную комнату за бетонной комнатой". На кадрах — доски, многочисленные провода, бетонные блоки и надписи: "Розетки не работают". Журналист телеканала "Россия 1" Александр Рогаткин также побывал в комплексе. По его словам, там "везде бетон" и нет "даже стяжки".
Кадр из репортажа Mash Сказочный дворец: первая экскурсия по дворцу в Геленджике - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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Недостроенная провокация. Миф о дворце Путина не сработал
По словам Ротенберга, строительство завершат в течение двух лет.
"Все делается очень аккуратно, качественно и профессионально", — добавил он.
"Комплекс на мысе Идокопас не единственный гостиничный объект в стране, которым я занимаюсь. Локдаун с одной стороны показал наличие высокого спроса на путешествия внутри России, а с другой обнажил нехватку объемов для размещения. Буду продолжать инвестировать в это направление бизнеса", — пояснил бизнесмен.
Как отметил Ротенберг, появление гостиницы позволяет добиться кумулятивного эффекта: появляются подряды у строителей, у логистики, у производителей продуктов питания, начинает развиваться необходимое образование, медицина, увеличивается количество рабочих мест. Кроме того, у местных властей через налоговые отчисления появляются средства на развитие инфраструктуры.
Владение "дворцом" приписывали президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что не смотрел сам фильм об этом объекте, но в курсе, о чем речь. Путин отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что комплексом владеет один или несколько предпринимателей. По его словам, в Кремле не будут разглашать имена, поскольку это некорректно. В администрации главы государства также заявляли, что знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках.
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Аркадий РотенбергГеленджик
 
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