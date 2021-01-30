https://ria.ru/20210130/dtp-1595319773.html

В Пензенской области в ДТП погибли два человека

В Пензенской области в ДТП погибли два человека

Два легковых автомобиля столкнулись в субботу в Пензенской области, в результате два человека погибли, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T22:58

2021-01-30T22:58

2021-01-30T22:58

пензенская область

происшествия

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САРАТОВ, 30 янв - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в субботу в Пензенской области, в результате два человека погибли, еще двое пострадали, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.ДТП произошло в 10.50 мск на 35-м километре автодороги Поим - Башмаково - Земетчино."По предварительным данным, произошло столкновение автомобиля SsangYong под управлением мужчины 1954 года рождения и автомобиля ВАЗ-2114 под управлением мужчины 1999 года рождения. В результате происшествия водитель и пассажирка автомобиля ВАЗ-2114 1980 года рождения от полученных травм скончались на месте. Водитель и пассажирка автомобиля SsangYong 1954 года рождения получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.ГИБДД по факту аварии проводит проверку, обстоятельства происшествия выясняются, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210130/dtp-1595259320.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пензенская область, происшествия