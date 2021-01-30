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Умерли двое из пяти пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом
Умерли двое из пяти пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом
Двое из пяти человек, получивших травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, скончались по дороге в больницу, сообщает... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T13:14
2021-01-30T19:06
россия
гумвд
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
renault s.a
касимов
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв — РИА Новости. Двое из пяти человек, получивших травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, скончались по дороге в больницу, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.По предварительной информации, в субботу в 9:50 на 426-м километре автодороги Нижний Новгород — Касимов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Renault и Mitsubishi. В результате столкновения, по данным МЧС региона, пострадали пять человек.Пожарно-спасательные подразделения проводили деблокировку пострадавших из автомобилей."В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Renault скончались по дороге в больницу. Три человека, находившиеся в Mitsubishi, получили ранения различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД и следователи ОВД устанавливают обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области.
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россия, гумвд, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), renault s.a, касимов, происшествия

Умерли двое из пяти пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом

13:14 30.01.2021 (обновлено: 19:06 30.01.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиДТП в Богородсом муниципальном округе Нижегородской области
ДТП в Богородсом муниципальном округе Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
ДТП в Богородсом муниципальном округе Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв — РИА Новости. Двое из пяти человек, получивших травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, скончались по дороге в больницу, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По предварительной информации, в субботу в 9:50 на 426-м километре автодороги Нижний НовгородКасимов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Renault и Mitsubishi. В результате столкновения, по данным МЧС региона, пострадали пять человек.
Пожарно-спасательные подразделения проводили деблокировку пострадавших из автомобилей.
"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Renault скончались по дороге в больницу. Три человека, находившиеся в Mitsubishi, получили ранения различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД и следователи ОВД устанавливают обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 11:29
В ДТП под Нижним Новгородом пострадали пять человек
 
РоссияГУМВДНижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Renault S.AКасимовПроисшествия
 
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