https://ria.ru/20210130/dtp-1595259320.html
Умерли двое из пяти пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом
Умерли двое из пяти пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом
Двое из пяти человек, получивших травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, скончались по дороге в больницу, сообщает... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T13:14
2021-01-30T13:14
2021-01-30T19:06
россия
гумвд
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
renault s.a
касимов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв — РИА Новости. Двое из пяти человек, получивших травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, скончались по дороге в больницу, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.По предварительной информации, в субботу в 9:50 на 426-м километре автодороги Нижний Новгород — Касимов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Renault и Mitsubishi. В результате столкновения, по данным МЧС региона, пострадали пять человек.Пожарно-спасательные подразделения проводили деблокировку пострадавших из автомобилей."В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Renault скончались по дороге в больницу. Три человека, находившиеся в Mitsubishi, получили ранения различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД и следователи ОВД устанавливают обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области.
https://ria.ru/20210130/dtp-1595249482.html
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россия, гумвд, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), renault s.a, касимов, происшествия