https://ria.ru/20210130/dtp-1595259320.html

Умерли двое из пяти пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом

Умерли двое из пяти пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом

Двое из пяти человек, получивших травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, скончались по дороге в больницу, сообщает... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T13:14

2021-01-30T13:14

2021-01-30T19:06

россия

гумвд

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

renault s.a

касимов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595297005_0:95:1052:687_1920x0_80_0_0_534da733d90ff804460b1ce23f452609.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв — РИА Новости. Двое из пяти человек, получивших травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, скончались по дороге в больницу, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.По предварительной информации, в субботу в 9:50 на 426-м километре автодороги Нижний Новгород — Касимов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Renault и Mitsubishi. В результате столкновения, по данным МЧС региона, пострадали пять человек.Пожарно-спасательные подразделения проводили деблокировку пострадавших из автомобилей."В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля Renault скончались по дороге в больницу. Три человека, находившиеся в Mitsubishi, получили ранения различной степени тяжести. Сотрудники ГИБДД и следователи ОВД устанавливают обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области.

https://ria.ru/20210130/dtp-1595249482.html

россия

нижний новгород

касимов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), renault s.a, касимов, происшествия