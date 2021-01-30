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В Самарской и Ульяновской областях объявили траур после смертельного ДТП
В Самарской и Ульяновской областях объявили траур после смертельного ДТП
Губернаторы Самарской и Ульяновской областей Дмитрий Азаров и Сергей Морозов объявили в регионах дни траура после аварии, в которой погибли 12 человек. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T13:13
2021-01-30T18:59
дтп с микроавтобусом под самарой
сергей морозов (политик)
дмитрий азаров
новоспасский район
следственный комитет россии (ск рф)
ульяновская область
самарская область
происшествия
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САМАРА, 30 янв — РИА Новости. Губернаторы Самарской и Ульяновской областей Дмитрий Азаров и Сергей Морозов объявили в регионах дни траура после аварии, в которой погибли 12 человек.Как сообщал ранее Морозов, десять из них были жителями Ульяновской области — поселков Репьевка, Крупозавод, Красносельск Новоспасского района.Как сообщил Минздрав Самарской области, всего погибли 12 человек, еще 11 пассажиров, в том числе ребенок, находятся в реанимации в тяжелом состоянии.Авария произошла в пятницу на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", в районе села Заборовка Сызранского района. По данным спасателей, столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen, направлявшийся из Сызрани в Ульяновскую область.По предварительным данным МВД, авария произошла после того, как водитель грузовика выехал на встречную полосу из-за заноса прицепа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Расследование взяли на себя сотрудники центрального аппарата СК.
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новоспасский район
ульяновская область
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дтп с микроавтобусом под самарой, сергей морозов (политик), дмитрий азаров, новоспасский район, следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область, самарская область, происшествия

В Самарской и Ульяновской областях объявили траур после смертельного ДТП

13:13 30.01.2021 (обновлено: 18:59 30.01.2021)
 
© Фото : Пресс-служба Губернатора Самарской областиЦвета на месте аварии на трассе М5 под Сызранью
Цвета на месте аварии на трассе М5 под Сызранью - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© Фото : Пресс-служба Губернатора Самарской области
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САМАРА, 30 янв — РИА Новости. Губернаторы Самарской и Ульяновской областей Дмитрий Азаров и Сергей Морозов объявили в регионах дни траура после аварии, в которой погибли 12 человек.
Как сообщал ранее Морозов, десять из них были жителями Ульяновской области — поселков Репьевка, Крупозавод, Красносельск Новоспасского района.
Как сообщил Минздрав Самарской области, всего погибли 12 человек, еще 11 пассажиров, в том числе ребенок, находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Авария произошла в пятницу на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", в районе села Заборовка Сызранского района. По данным спасателей, столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen, направлявшийся из Сызрани в Ульяновскую область.
По предварительным данным МВД, авария произошла после того, как водитель грузовика выехал на встречную полосу из-за заноса прицепа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Расследование взяли на себя сотрудники центрального аппарата СК.
Сотрудники СК на месте ДТП с участием микроавтобуса в Самарской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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ДТП с микроавтобусом под СамаройСергей Морозов (политик)Дмитрий АзаровНовоспасский районСледственный комитет России (СК РФ)Ульяновская областьСамарская областьПроисшествия
 
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