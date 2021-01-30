https://ria.ru/20210130/dtp-1595259164.html

В Самарской и Ульяновской областях объявили траур после смертельного ДТП

В Самарской и Ульяновской областях объявили траур после смертельного ДТП

Губернаторы Самарской и Ульяновской областей Дмитрий Азаров и Сергей Морозов объявили в регионах дни траура после аварии, в которой погибли 12 человек. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T13:13

2021-01-30T13:13

2021-01-30T18:59

дтп с микроавтобусом под самарой

сергей морозов (политик)

дмитрий азаров

новоспасский район

следственный комитет россии (ск рф)

ульяновская область

самарская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595295619_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_92b20a63542694177820c32f810af9f7.jpg

САМАРА, 30 янв — РИА Новости. Губернаторы Самарской и Ульяновской областей Дмитрий Азаров и Сергей Морозов объявили в регионах дни траура после аварии, в которой погибли 12 человек.Как сообщал ранее Морозов, десять из них были жителями Ульяновской области — поселков Репьевка, Крупозавод, Красносельск Новоспасского района.Как сообщил Минздрав Самарской области, всего погибли 12 человек, еще 11 пассажиров, в том числе ребенок, находятся в реанимации в тяжелом состоянии.Авария произошла в пятницу на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", в районе села Заборовка Сызранского района. По данным спасателей, столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen, направлявшийся из Сызрани в Ульяновскую область.По предварительным данным МВД, авария произошла после того, как водитель грузовика выехал на встречную полосу из-за заноса прицепа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек. Расследование взяли на себя сотрудники центрального аппарата СК.

https://ria.ru/20210130/dtp-1595232960.html

новоспасский район

ульяновская область

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с микроавтобусом под самарой, сергей морозов (политик), дмитрий азаров, новоспасский район, следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область, самарская область, происшествия