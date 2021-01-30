https://ria.ru/20210130/dtp-1595249482.html

В ДТП под Нижним Новгородом пострадали пять человек

В ДТП под Нижним Новгородом пострадали пять человек

Пять человек получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T11:29

2021-01-30T11:29

2021-01-30T11:29

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

богородский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156157/77/1561577775_0:50:3119:1804_1920x0_80_0_0_f750923158069e88ff73ba07f145df9a.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Пять человек получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сообщение о ДТП на автомобильной дороге регионального значения Р-125 "Ряжск – Касимов" около поселка Доскино в Богородском районе поступило в субботу в 10.25."Произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего пострадали пять человек, детей нет, погибших нет. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения проводили деблокировку пострадавших из автомобилей.

https://ria.ru/20210130/dtp-1595235612.html

https://ria.ru/20210130/dtp-1595232960.html

нижегородская область

богородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, богородский район, происшествия