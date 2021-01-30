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В ДТП под Нижним Новгородом пострадали пять человек
В ДТП под Нижним Новгородом пострадали пять человек
Пять человек получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T11:29
2021-01-30T11:29
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
богородский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Пять человек получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Сообщение о ДТП на автомобильной дороге регионального значения Р-125 "Ряжск – Касимов" около поселка Доскино в Богородском районе поступило в субботу в 10.25."Произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего пострадали пять человек, детей нет, погибших нет. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения проводили деблокировку пострадавших из автомобилей.
https://ria.ru/20210130/dtp-1595235612.html
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нижегородская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, богородский район, происшествия

В ДТП под Нижним Новгородом пострадали пять человек

11:29 30.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Пять человек получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о ДТП на автомобильной дороге регионального значения Р-125 "Ряжск – Касимов" около поселка Доскино в Богородском районе поступило в субботу в 10.25.
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"Произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего пострадали пять человек, детей нет, погибших нет. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарно-спасательные подразделения проводили деблокировку пострадавших из автомобилей.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьБогородский районПроисшествия
 
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