https://ria.ru/20210130/dtp-1595243530.html

В Ульяновской области объявили день траура после ДТП под Самарой

В Ульяновской области объявили день траура после ДТП под Самарой

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил 31 января днем траура после ДТП с микроавтобусом под Самарой. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T10:30

2021-01-30T10:30

2021-01-30T19:27

дтп с микроавтобусом под самарой

chevrolet niva

сергей морозов (политик)

следственный комитет россии (ск рф)

ульяновская область

самарская область

происшествия

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САМАРА, 30 янв — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов объявил 31 января днем траура после ДТП с микроавтобусом под Самарой.В посте в Instagram Морозов уточнил, что в аварии погибли десять жителей региона. По предварительным данным, всего погибли 12 человек, еще 11 пассажиров находятся в реанимации."Большинство жертв этой ужасной аварии — жители поселков Репьевка, Крупозавод, Красносельск Новоспасского района Ульяновской области. Наш регион скорбит", — говорится в записи.Авария произошла в пятницу на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", в районе села Заборовка Сызранского района. По данным спасателей, столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen, направлявшийся из Сызрани в Ульяновскую область.Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

https://ria.ru/20210130/dtp-1595232960.html

ульяновская область

самарская область

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дтп с микроавтобусом под самарой, chevrolet niva, сергей морозов (политик), следственный комитет россии (ск рф), ульяновская область, самарская область, происшествия