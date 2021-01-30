https://ria.ru/20210130/dtp-1595235612.html

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии выросло до семи человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Башкирии выросло до семи человек

По уточненным данным башкирской Госавтоинспекции, в аварии с частным автобусом и грузовиком пострадали семь человек, в том числе один несовершеннолетний. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T08:30

2021-01-30T08:30

2021-01-30T11:45

республика башкортостан

дтп

происшествия

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УФА, 30 янв - РИА Новости. По уточненным данным башкирской Госавтоинспекции, в аварии с частным автобусом и грузовиком пострадали семь человек, в том числе один несовершеннолетний.Ранее ГУМЧС по Башкирии сообщало, что утром в городе Октябрьском столкнулись частный автобус марки ПАЗ с КамАЗом. В сообщении говорилось о трех пострадавших.По данным регионального ГИБДД, 49-летний местный житель за рулём автобуса ПАЗ допустил столкновение с попутным грузовиком КамАЗ, который убирал снег."По уточнённым данным, за медицинской помощью обратились семь человек, в том числе 17-летний молодой человек", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20210130/dtp-1595234088.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, дтп, происшествия