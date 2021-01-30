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Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Самарой
Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Самарой
Одиннадцать человек, в том числе полугодовалый ребенок, находятся в реанимации после ДТП с микроавтобусом под Самарой, сообщил министр здравоохранения региона... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T06:47
2021-01-30T08:47
дтп с микроавтобусом под самарой
самарская область
происшествия
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САМАРА, 30 янв — РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе полугодовалый ребенок, находятся в реанимации после ДТП с микроавтобусом под Самарой, сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.Всего, по его словам, в больницу доставили 13 пострадавших, двое из них скончались. Двенадцать человек погибли.Большинство пострадавших — это пациенты с множественными травмами: черепно-мозговыми, повреждениями живота, груди и конечностей.Среди пострадавших полугодовалый мальчик, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, его планируют перевезти в областную детскую больницу вместе с еще четырьмя пациентами.Водителю грузовика, попавшего в ДТП, помощь врачей не понадобилась.Авария произошла в пятницу на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", в районе села Заборовка Сызранского района. По данным спасателей, столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen, направлявшийся из Сызрани в Ульяновскую область. По последним данным, погибли 12 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
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дтп с микроавтобусом под самарой, самарская область, происшествия

Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Самарой

06:47 30.01.2021 (обновлено: 08:47 30.01.2021)
 
© Фото : СК РФ по Самарской областиСотрудники СК на месте ДТП с участием микроавтобуса в Самарской области
Сотрудники СК на месте ДТП с участием микроавтобуса в Самарской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© Фото : СК РФ по Самарской области
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САМАРА, 30 янв — РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе полугодовалый ребенок, находятся в реанимации после ДТП с микроавтобусом под Самарой, сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.
Всего, по его словам, в больницу доставили 13 пострадавших, двое из них скончались. Двенадцать человек погибли.

"Состояние одиннадцати оценивается от средней тяжести до тяжелого", — сказал Бенян на видео, предоставленном пресс-службой правительства региона.

Большинство пострадавших — это пациенты с множественными травмами: черепно-мозговыми, повреждениями живота, груди и конечностей.
На месте ДТП с участием микроавтобуса в Самарской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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В МВД назвали возможную причину ДТП в Самарской области
Среди пострадавших полугодовалый мальчик, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, его планируют перевезти в областную детскую больницу вместе с еще четырьмя пациентами.
Водителю грузовика, попавшего в ДТП, помощь врачей не понадобилась.
Авария произошла в пятницу на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", в районе села Заборовка Сызранского района. По данным спасателей, столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen, направлявшийся из Сызрани в Ульяновскую область.
По последним данным, погибли 12 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").
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ДТП с микроавтобусом под СамаройСамарская областьПроисшествия
 
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