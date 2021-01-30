https://ria.ru/20210130/dtp-1595232960.html

Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Самарой

Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Самарой

Одиннадцать человек, в том числе полугодовалый ребенок, находятся в реанимации после ДТП с микроавтобусом под Самарой, сообщил министр здравоохранения региона... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T06:47

2021-01-30T06:47

2021-01-30T08:47

дтп с микроавтобусом под самарой

самарская область

происшествия

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САМАРА, 30 янв — РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе полугодовалый ребенок, находятся в реанимации после ДТП с микроавтобусом под Самарой, сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян.Всего, по его словам, в больницу доставили 13 пострадавших, двое из них скончались. Двенадцать человек погибли.Большинство пострадавших — это пациенты с множественными травмами: черепно-мозговыми, повреждениями живота, груди и конечностей.Среди пострадавших полугодовалый мальчик, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, его планируют перевезти в областную детскую больницу вместе с еще четырьмя пациентами.Водителю грузовика, попавшего в ДТП, помощь врачей не понадобилась.Авария произошла в пятницу на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", в районе села Заборовка Сызранского района. По данным спасателей, столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen, направлявшийся из Сызрани в Ульяновскую область. По последним данным, погибли 12 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

https://ria.ru/20210129/dtp-1595223390.html

https://ria.ru/20210129/dtp-1595219116.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с микроавтобусом под самарой, самарская область, происшествия