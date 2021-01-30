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"Я его не убивал": тюменского школьника судят по делу о гибели инвалида
"Я его не убивал": тюменского школьника судят по делу о гибели инвалида
В Тюменской области стартовал судебный процесс по обвинению шестнадцатилетнего школьника в избиении инвалида второй группы Анатолия Алтухова. После операции на... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T08:00
2021-01-30T08:08
россия
тюменская область
происшествия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. В Тюменской области стартовал судебный процесс по обвинению шестнадцатилетнего школьника в избиении инвалида второй группы Анатолия Алтухова. После операции на разорванной селезенке Анатолий впал в кому и спустя две недели скончался. Подростку грозит до десяти лет колонии. Адвокаты считают, что он не виновен в гибели инвалида, и просят изменить статью на менее тяжкую. Родственники не согласны. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах расследования."Писать заявление отказался"Вечером 4 августа Анатолий вышел из дома в поселке Голышманово, чтобы встретить жену. Яна работает кассиром в местном супермаркете, смена у нее обычно заканчивается в десять часов."Вскоре мне позвонила невестка и сообщила, что Толю сильно избили, — рассказывает РИА Новости мать погибшего Юлия. — Скорая отвезла сына, который тогда еще находился в сознании, в больницу. Врачи решили оперировать, но перед этим в палату пустили участкового".Молодой человек объяснил полицейскому, что спокойно сидел на лавочке напротив магазина, слушал музыку на смартфоне и ждал жену. К нему подошел незнакомый подросток, тронул за плечо, а затем дважды ударил.Когда Алтухов упал на землю и начал задыхаться, школьник поинтересовался, сможет ли он самостоятельно добраться до дома, и, получив утвердительный ответ, удалился. Скорую вызывала уже Яна. В больнице у Анатолия диагностировали разрыв селезенки. Перед операцией он заверил участкового, что чувствует себя нормально, и писать заявление о нападении отказался.После хирургического вмешательства молодой человек две недели провел в реанимации и 21 августа скончался — так и не приходя в сознание."У сына было очень слабое здоровье, — продолжает Юлия. — Еще в 14-летнем возрасте врачи обнаружили у него гепатит. Сказали, подхватил где-то в больнице. Это переросло в цирроз печени, поэтому Толе присвоили вторую группу инвалидности и рекомендовали постоянно наблюдаться у медиков".Давний конфликтВозбудили уголовное дело по первой части статьи 111 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Оперативникам не составило большого труда найти и задержать подозреваемого — 16-летнего Рината (имя несовершеннолетнего изменено), ученика местной школы.Голышмановский районный суд оставил подростка под подпиской о невыезде, хотя родственники Алтухова просили отправить его в СИЗО. Судья сослался на то, что Ринату необходимо продолжать обучение по школьной программе, а за решеткой это гораздо сложнее, чем дома. Школьник объяснил следователю, что напал на инвалида из-за старой обиды."За несколько месяцев до этого у Рината и моего сына был небольшой конфликт, — вспоминает мать Анатолия, которая работает в школе уборщицей. — Весной Толя зашел ко мне на работу и уже на выходе из школы случайно задел подростка плечом. Последовала словесная перепалка, и на этом вроде бы все закончилось".Но подросток затаил обиду, а 4 августа вдруг неожиданно увидел сидящего на лавочке Анатолия. По версии следствия, ударил он не менее двух раз, в том числе в живот.После кончины Алтухова квалификацию статьи ужесточили: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Впрочем, на меру пресечения это не повлияло — подросток остался под подпиской."Он дрался и раньше"По словам местных, у Рината в поселке не лучшая репутация. "Как-то раз он избил одноклассника, — рассказывает РИА Новости житель Голышманово Иван. — Тот снял побои и оформил заявление. Мать Рината привлекали к административной ответственности за ненадлежащее воспитание. Но сам он никакого наказания не понес — из-за примирения сторон".Подросток не отрицает, что нанес Алтухову несколько ударов, но виновным в его гибели себя не считает."Мы не согласны с квалификацией статьи, потому что есть много нюансов, — объясняет адвокат обвиняемого Серсенбай Дицембаев. — Во-первых, это была драка, а не избиение. Во-вторых, Анатолий сам ударился о лавочку при падении с высоты собственного роста, поэтому статью необходимо изменить либо опять на первую часть 111-й, либо вообще на 109-ю — "Причинение смерти по неосторожности". Чтобы точно определить квалификацию, необходимо еще раз проанализировать видеозапись и допросить свидетелей".Судья предложила назначить комплексную судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить, была ли причинно-следственная связь между ударами и гибелью молодого человека. Родственники погибшего надеются: это расставит все на свои места, а Ринат понесет заслуженное наказание."На заседании он заявил, что не бил Анатолия по животу. Его адвокат считает: селезенка разорвалась из-за падения и удара о лавочку, — говорит адвокат потерпевшего Зинаида Путинцева. — Они уверяют, что Анатолий первым кинулся на подростка, когда тот тронул его за плечо, но на теле школьника никаких следов побоев медики не обнаружили. При этом Алтухов был инвалидом, весил всего 50 килограммов и, судя по словам знакомых и показаниям свидетелей, никогда в драки не лез. Чего не скажешь про Рината, который занимался футболом, да и физически намного превосходил оппонента".Максимальное наказание по четвертой части статьи 111 УК России — 15 лет лишения свободы, по первой части в два раза меньше — до восьми лет, а по 109-й — и вовсе два года. Даже если Рината признают виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, ему не дадут больше десяти лет колонии, потому что он несовершеннолетний."До суда ни он, ни его родители ни разу передо мной не извинились и не оказали никакой материальной помощи, даже в организации похорон, — добавляет Юлия. — Лишь однажды, пока Толя еще лежал в коме, моя дочь привела Рината ко мне домой. Тот заявил, что якобы не знал об инвалидности сына. Я ответила: "Это не дает тебе право беспричинно избивать людей". На этом общение закончилось".Анатолия похоронили в родном Голышманово. Незадолго до гибели молодой человек записался в автошколу — получив водительские права, собирался найти работу. Яна, овдовевшая через год после свадьбы, живет со свекровью — не хочет оставлять ее одну.
https://ria.ru/20180907/1527970098.html
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россия, тюменская область, происшествия

"Я его не убивал": тюменского школьника судят по делу о гибели инвалида

08:00 30.01.2021 (обновлено: 08:08 30.01.2021)
 
© Фото : предоставлено матерью погибшегоАнатолию было всего 20 лет
Анатолию было всего 20 лет - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© Фото : предоставлено матерью погибшего
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Виктор Званцев. В Тюменской области стартовал судебный процесс по обвинению шестнадцатилетнего школьника в избиении инвалида второй группы Анатолия Алтухова. После операции на разорванной селезенке Анатолий впал в кому и спустя две недели скончался. Подростку грозит до десяти лет колонии. Адвокаты считают, что он не виновен в гибели инвалида, и просят изменить статью на менее тяжкую. Родственники не согласны. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах расследования.

"Писать заявление отказался"

Вечером 4 августа Анатолий вышел из дома в поселке Голышманово, чтобы встретить жену. Яна работает кассиром в местном супермаркете, смена у нее обычно заканчивается в десять часов.
"Вскоре мне позвонила невестка и сообщила, что Толю сильно избили, — рассказывает РИА Новости мать погибшего Юлия. — Скорая отвезла сына, который тогда еще находился в сознании, в больницу. Врачи решили оперировать, но перед этим в палату пустили участкового".
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Молодой человек объяснил полицейскому, что спокойно сидел на лавочке напротив магазина, слушал музыку на смартфоне и ждал жену. К нему подошел незнакомый подросток, тронул за плечо, а затем дважды ударил.
Когда Алтухов упал на землю и начал задыхаться, школьник поинтересовался, сможет ли он самостоятельно добраться до дома, и, получив утвердительный ответ, удалился. Скорую вызывала уже Яна. В больнице у Анатолия диагностировали разрыв селезенки. Перед операцией он заверил участкового, что чувствует себя нормально, и писать заявление о нападении отказался.
После хирургического вмешательства молодой человек две недели провел в реанимации и 21 августа скончался — так и не приходя в сознание.
"У сына было очень слабое здоровье, — продолжает Юлия. — Еще в 14-летнем возрасте врачи обнаружили у него гепатит. Сказали, подхватил где-то в больнице. Это переросло в цирроз печени, поэтому Толе присвоили вторую группу инвалидности и рекомендовали постоянно наблюдаться у медиков".
© Фото : Голышмановский районный суд Здание Голышмановского районного суда в Тюменской области
Здание Голышмановского районного суда в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Фото : Голышмановский районный суд
Здание Голышмановского районного суда в Тюменской области

Давний конфликт

Возбудили уголовное дело по первой части статьи 111 УК России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Оперативникам не составило большого труда найти и задержать подозреваемого — 16-летнего Рината (имя несовершеннолетнего изменено), ученика местной школы.
Голышмановский районный суд оставил подростка под подпиской о невыезде, хотя родственники Алтухова просили отправить его в СИЗО. Судья сослался на то, что Ринату необходимо продолжать обучение по школьной программе, а за решеткой это гораздо сложнее, чем дома. Школьник объяснил следователю, что напал на инвалида из-за старой обиды.
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"За несколько месяцев до этого у Рината и моего сына был небольшой конфликт, — вспоминает мать Анатолия, которая работает в школе уборщицей. — Весной Толя зашел ко мне на работу и уже на выходе из школы случайно задел подростка плечом. Последовала словесная перепалка, и на этом вроде бы все закончилось".
Но подросток затаил обиду, а 4 августа вдруг неожиданно увидел сидящего на лавочке Анатолия. По версии следствия, ударил он не менее двух раз, в том числе в живот.
После кончины Алтухова квалификацию статьи ужесточили: "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Впрочем, на меру пресечения это не повлияло — подросток остался под подпиской.
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"Он дрался и раньше"

По словам местных, у Рината в поселке не лучшая репутация. "Как-то раз он избил одноклассника, — рассказывает РИА Новости житель Голышманово Иван. — Тот снял побои и оформил заявление. Мать Рината привлекали к административной ответственности за ненадлежащее воспитание. Но сам он никакого наказания не понес — из-за примирения сторон".
Подросток не отрицает, что нанес Алтухову несколько ударов, но виновным в его гибели себя не считает.
"Мы не согласны с квалификацией статьи, потому что есть много нюансов, — объясняет адвокат обвиняемого Серсенбай Дицембаев. — Во-первых, это была драка, а не избиение. Во-вторых, Анатолий сам ударился о лавочку при падении с высоты собственного роста, поэтому статью необходимо изменить либо опять на первую часть 111-й, либо вообще на 109-ю — "Причинение смерти по неосторожности". Чтобы точно определить квалификацию, необходимо еще раз проанализировать видеозапись и допросить свидетелей".
© Фото : предоставлено матерью погибшегоВ браке Анатолий и Яна прожили меньше года
В браке Анатолий и Яна прожили меньше года - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Фото : предоставлено матерью погибшего
В браке Анатолий и Яна прожили меньше года
Судья предложила назначить комплексную судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить, была ли причинно-следственная связь между ударами и гибелью молодого человека. Родственники погибшего надеются: это расставит все на свои места, а Ринат понесет заслуженное наказание.
"На заседании он заявил, что не бил Анатолия по животу. Его адвокат считает: селезенка разорвалась из-за падения и удара о лавочку, — говорит адвокат потерпевшего Зинаида Путинцева. — Они уверяют, что Анатолий первым кинулся на подростка, когда тот тронул его за плечо, но на теле школьника никаких следов побоев медики не обнаружили. При этом Алтухов был инвалидом, весил всего 50 килограммов и, судя по словам знакомых и показаниям свидетелей, никогда в драки не лез. Чего не скажешь про Рината, который занимался футболом, да и физически намного превосходил оппонента".
Максимальное наказание по четвертой части статьи 111 УК России — 15 лет лишения свободы, по первой части в два раза меньше — до восьми лет, а по 109-й — и вовсе два года. Даже если Рината признают виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, ему не дадут больше десяти лет колонии, потому что он несовершеннолетний.
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"До суда ни он, ни его родители ни разу передо мной не извинились и не оказали никакой материальной помощи, даже в организации похорон, — добавляет Юлия. — Лишь однажды, пока Толя еще лежал в коме, моя дочь привела Рината ко мне домой. Тот заявил, что якобы не знал об инвалидности сына. Я ответила: "Это не дает тебе право беспричинно избивать людей". На этом общение закончилось".
Анатолия похоронили в родном Голышманово. Незадолго до гибели молодой человек записался в автошколу — получив водительские права, собирался найти работу. Яна, овдовевшая через год после свадьбы, живет со свекровью — не хочет оставлять ее одну.
 
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