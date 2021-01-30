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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210130/chekhiya-1595245685.html
Чехия ограничила иностранцам въезд из-за коронавируса
Чехия ограничила иностранцам въезд из-за коронавируса
Правительство Чехии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по примеру ряда других европейских стран с субботы запретило нахождение в стране... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T10:54
2021-01-30T10:59
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
чехия
в мире
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ПРАГА, 29 янв – РИА Новости. Правительство Чехии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по примеру ряда других европейских стран с субботы запретило нахождение в стране иностранных граждан за исключением тех, кто здесь учится, работает или имеет разрешение на проживание в республике, сообщило в пятницу Чешское ТВ."Правительство на период с 00.00 30 января до 23.59 14 февраля 2021 года запрещает нахождение иностранцев на территории Чешской республики за исключением тех, кто имеет разрешение на работу или на учебу, а также разрешение на временное или постоянное проживание в стране", - говорится в сообщении.После некоторого улучшения ситуации с распространением заболеваний коронавирусом в первой половине января в течение последних двух недель в Чехии вновь начался рост суточного числа новых больных и количества госпитализированных.В настоящее время в республике заражены коронавирусом 96 969 человек, из которых 5856 госпитализированы. За последние сутки прибавилось 7973 новых больных. В целом за период пандемии заразились 972,6 тысячи человек, выздоровели 859,6 тысячи, скончались 16 072.С 5 октября 2020 года в республике действует режим ЧС, в рамках которого до минимума ограничена общественная жизнь. Открытыми остаются только магазины, торгующие продовольственными и бытовыми товарами, а также аптеки, магазины с товарами для детей и канцтоварами. С 21.00 до 5.00 действует комендантский час, в общественных местах разрешены встречи не более чем двух человек, исключения допускаются для членов одной семьи.В конце декабря 2020 года в стране началась вакцинация людей в возрасте от 80 лет и медиков, непосредственно работающих с больными COVID-19, однако в последние две недели этот процесс серьезно замедлился в связи с резким сокращением поставок вакцин.В связи с этим минздрав порекомендовал краевым координаторам процесса вакцинирования временно прекратить делать первые прививки, чтобы хватило вакцин для тех людей, у которых пришел черед делать повторные прививки.До сих пор в Чехии использовалась в основном вакцина Pfizer/BioNTech, а также в небольшом количестве вакцина Moderna. По данным минздрава, ожидается, что через две недели в республику начнет поступать и вакцина AstraZeneca, использование которой было одобрено в пятницу Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , чехия, в мире

Чехия ограничила иностранцам въезд из-за коронавируса

10:54 30.01.2021 (обновлено: 10:59 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Прага
Города мира. Прага - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПРАГА, 29 янв – РИА Новости. Правительство Чехии в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по примеру ряда других европейских стран с субботы запретило нахождение в стране иностранных граждан за исключением тех, кто здесь учится, работает или имеет разрешение на проживание в республике, сообщило в пятницу Чешское ТВ.
"Правительство на период с 00.00 30 января до 23.59 14 февраля 2021 года запрещает нахождение иностранцев на территории Чешской республики за исключением тех, кто имеет разрешение на работу или на учебу, а также разрешение на временное или постоянное проживание в стране", - говорится в сообщении.
После некоторого улучшения ситуации с распространением заболеваний коронавирусом в первой половине января в течение последних двух недель в Чехии вновь начался рост суточного числа новых больных и количества госпитализированных.
В настоящее время в республике заражены коронавирусом 96 969 человек, из которых 5856 госпитализированы. За последние сутки прибавилось 7973 новых больных. В целом за период пандемии заразились 972,6 тысячи человек, выздоровели 859,6 тысячи, скончались 16 072.
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С 5 октября 2020 года в республике действует режим ЧС, в рамках которого до минимума ограничена общественная жизнь. Открытыми остаются только магазины, торгующие продовольственными и бытовыми товарами, а также аптеки, магазины с товарами для детей и канцтоварами. С 21.00 до 5.00 действует комендантский час, в общественных местах разрешены встречи не более чем двух человек, исключения допускаются для членов одной семьи.
В конце декабря 2020 года в стране началась вакцинация людей в возрасте от 80 лет и медиков, непосредственно работающих с больными COVID-19, однако в последние две недели этот процесс серьезно замедлился в связи с резким сокращением поставок вакцин.
В связи с этим минздрав порекомендовал краевым координаторам процесса вакцинирования временно прекратить делать первые прививки, чтобы хватило вакцин для тех людей, у которых пришел черед делать повторные прививки.
До сих пор в Чехии использовалась в основном вакцина Pfizer/BioNTech, а также в небольшом количестве вакцина Moderna. По данным минздрава, ожидается, что через две недели в республику начнет поступать и вакцина AstraZeneca, использование которой было одобрено в пятницу Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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