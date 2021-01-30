https://ria.ru/20210130/borisova-1595181796.html

Дана Борисова высмеяла расставание Волочковой с таинственным возлюбленным

Дана Борисова высмеяла расставание Волочковой с таинственным возлюбленным

Телеведущая Дана Борисова с иронией высказалась о расставании Анастасии Волочковой с очередным возлюбленным, отвечая на вопрос, верит ли она "в трагическую... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T00:20

2021-01-30T00:20

2021-01-30T00:20

давид манукян (dava)

шоубиз

развод

дана борисова

знаменитости

звезды

анастасия волочкова

ольга бузова

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Телеведущая Дана Борисова с иронией высказалась о расставании Анастасии Волочковой с очередным возлюбленным, отвечая на вопрос, верит ли она "в трагическую историю" балерины."Сколько уже таких разбивали ее сердце", — добавила Борисова и спросила подписчиков, верят ли они сами "в душевную боль Насти". Поклонники телеведущей не менее скептически прокомментировали эту историю.Некоторые при этом советуют Борисовой использовать свои знакомства по программе "Армейский магазин" (ее Дана вела в прошлом) и помочь танцовщице наладить, наконец, личную жизнь.Анастасия Волочкова 20 января пышно отпраздновала 45-летие. Однако, как пишут СМИ, мужчины, которого можно было бы принять за бойфренда именинницы, на торжестве не заметили.Ранее балерина говорила о том, что у нее есть возлюбленный, за которого она собирается замуж, но публично его Анастасия не представляла.Уже через неделю после дня рождения в Instagram появилась публикация, в которой Волочкова сообщила, что "решила завершить эти отношения".По ее словам, это решение она приняла в день рождения. Балерина также намекнула, что ей, "как и многим людям, свойственно разочаровываться в людях и в их отношениях и поступках".Еще через несколько дней на ее странице в соцсети появилось черно-белое фото, на котором танцовщица запечатлена со связанными руками и ногами.Правда, на странице Даны Борисовой в соцсети пользователи сентиментальные чувства балерины не только не разделяют, но и усматривают параллель с историей Ольги Бузовой.Она, как и Волочкова, отмечала день рождения 20 января (телеведущей исполнилось 35), а сразу после вечеринки "взорвала" соцсети и СМИ сообщением о расставании с Давидом Манукяном."Как бы Бузова не подала на нее в суд за плагиат", — пошутили по поводу такого совпадения пользователи.

https://ria.ru/20210120/volochkova-1593854502.html

https://ria.ru/20200925/isk-1577779289.html

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давид манукян (dava), развод, дана борисова, знаменитости, звезды, анастасия волочкова, ольга бузова