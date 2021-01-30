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Против жителя Новосибирска возбудили дело из-за призывов к беспорядкам
Против жителя Новосибирска возбудили дело из-за призывов к беспорядкам
Уголовное дело возбуждено против жителя Новосибирска, подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам, сообщает СК РФ. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T16:19
2021-01-30T17:15
россия
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
происшествия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против жителя Новосибирска, подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам, сообщает СК РФ."Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам)... В настоящее время подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.По версии следствия, с 23 по 26 января подозреваемый опубликовал в "ВКонтакте" видео с призывами к массовым беспорядкам, сопровождающимися насилием и погромами, а также оказанием вооруженного сопротивления полиции во время несогласованной акции протеста в Новосибирске 31 января.Кроме того, против него возбуждено и расследуется уголовное дело по поводу публичных призывов к экстремистской деятельности, совершенных с использованием СМИ либо интернета.Добавляется, что сейчас выполняются необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего."Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководителем следственного управления", - подчеркивается в сообщении.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://ria.ru/20210130/politsiya-1595257643.html
https://ria.ru/20210130/narkotiki-1595274549.html
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россия
новосибирская область
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60
Против жителя Новосибирска возбуждено уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам. Кадры СК РФ
Против жителя Новосибирска возбуждено уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам. Кадры СК РФ
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россия, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия

Против жителя Новосибирска возбудили дело из-за призывов к беспорядкам

16:19 30.01.2021 (обновлено: 17:15 30.01.2021)
 
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против жителя Новосибирска, подозреваемого в призывах к массовым беспорядкам, сообщает СК РФ.
"Следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам)... В настоящее время подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 12:56
В Екатеринбурге возбудили два уголовных дела после акции 23 января
По версии следствия, с 23 по 26 января подозреваемый опубликовал в "ВКонтакте" видео с призывами к массовым беспорядкам, сопровождающимися насилием и погромами, а также оказанием вооруженного сопротивления полиции во время несогласованной акции протеста в Новосибирске 31 января.
Кроме того, против него возбуждено и расследуется уголовное дело по поводу публичных призывов к экстремистской деятельности, совершенных с использованием СМИ либо интернета.
Добавляется, что сейчас выполняются необходимые следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.
"Расследование уголовного дела взято на личный контроль руководителем следственного управления", - подчеркивается в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 15:54
Полиция нашла наркотики у участника несогласованной акции в Петербурге
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 15:30
Координатор нижегородского штаба Навального призвал не ходить на акции
 
РоссияГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинНовосибирская областьСледственный комитет России (СК РФ)НовосибирскПроисшествия
 
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