https://ria.ru/20210130/avto-1595235850.html

В Японии сокращают производство авто из-за нехватки полупроводников

В Японии сокращают производство авто из-за нехватки полупроводников

Японские автостроительные концерны вынуждены сокращать производство из-за нехватки полупроводников, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T08:35

2021-01-30T08:35

2021-01-30T13:04

миэ

авто

япония

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591605969_0:15:3378:1915_1920x0_80_0_0_ca50ef70413cbec13836f6767aa292d0.jpg

ТОКИО, 30 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Японские автостроительные концерны вынуждены сокращать производство из-за нехватки полупроводников, сообщил телеканал NHK.О своем намерении на пять дней остановить завод в префектуре Миэ сообщил автоконцерн Honda. В январе концерн уже останавливал производство на своем заводе в Англии, а также сократил производство на заводах в Америке и Канаде.Как сообщает телеканал, Mazda также рассматривает вопрос о сокращении производства на двух своих заводах в Японии.Ранее сообщалось о сокращении производства автоконцернами Toyota — в Америке, Nissan — в Японии. Subaru в январе останавливал работу трех заводов в префектуре Гумма в Японии.Задержки с поставками полупроводников вызваны тем, что их производители не поспевают за темпами восстановления автопромышленности после сильного спада на фоне сокращения спроса на автомобили из-за коронавируса.

https://ria.ru/20210115/lada-1593124855.html

миэ

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

миэ, авто, япония, сша, экономика