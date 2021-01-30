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В Японии сокращают производство авто из-за нехватки полупроводников
В Японии сокращают производство авто из-за нехватки полупроводников
Японские автостроительные концерны вынуждены сокращать производство из-за нехватки полупроводников, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T08:35
2021-01-30T13:04
миэ
авто
япония
сша
экономика
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ТОКИО, 30 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Японские автостроительные концерны вынуждены сокращать производство из-за нехватки полупроводников, сообщил телеканал NHK.О своем намерении на пять дней остановить завод в префектуре Миэ сообщил автоконцерн Honda. В январе концерн уже останавливал производство на своем заводе в Англии, а также сократил производство на заводах в Америке и Канаде.Как сообщает телеканал, Mazda также рассматривает вопрос о сокращении производства на двух своих заводах в Японии.Ранее сообщалось о сокращении производства автоконцернами Toyota — в Америке, Nissan — в Японии. Subaru в январе останавливал работу трех заводов в префектуре Гумма в Японии.Задержки с поставками полупроводников вызваны тем, что их производители не поспевают за темпами восстановления автопромышленности после сильного спада на фоне сокращения спроса на автомобили из-за коронавируса.
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миэ, авто, япония, сша, экономика

В Японии сокращают производство авто из-за нехватки полупроводников

08:35 30.01.2021 (обновлено: 13:04 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкАвтомобили марки Honda
Автомобили марки Honda - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ТОКИО, 30 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Японские автостроительные концерны вынуждены сокращать производство из-за нехватки полупроводников, сообщил телеканал NHK.
О своем намерении на пять дней остановить завод в префектуре Миэ сообщил автоконцерн Honda. В январе концерн уже останавливал производство на своем заводе в Англии, а также сократил производство на заводах в Америке и Канаде.
Как сообщает телеканал, Mazda также рассматривает вопрос о сокращении производства на двух своих заводах в Японии.
Ранее сообщалось о сокращении производства автоконцернами Toyota — в Америке, Nissan — в Японии. Subaru в январе останавливал работу трех заводов в префектуре Гумма в Японии.
Задержки с поставками полупроводников вызваны тем, что их производители не поспевают за темпами восстановления автопромышленности после сильного спада на фоне сокращения спроса на автомобили из-за коронавируса.
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