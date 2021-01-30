https://ria.ru/20210130/avto-1595235850.html
В Японии сокращают производство авто из-за нехватки полупроводников
В Японии сокращают производство авто из-за нехватки полупроводников
Японские автостроительные концерны вынуждены сокращать производство из-за нехватки полупроводников, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T08:35
2021-01-30T08:35
2021-01-30T13:04
миэ
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сша
экономика
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ТОКИО, 30 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Японские автостроительные концерны вынуждены сокращать производство из-за нехватки полупроводников, сообщил телеканал NHK.О своем намерении на пять дней остановить завод в префектуре Миэ сообщил автоконцерн Honda. В январе концерн уже останавливал производство на своем заводе в Англии, а также сократил производство на заводах в Америке и Канаде.Как сообщает телеканал, Mazda также рассматривает вопрос о сокращении производства на двух своих заводах в Японии.Ранее сообщалось о сокращении производства автоконцернами Toyota — в Америке, Nissan — в Японии. Subaru в январе останавливал работу трех заводов в префектуре Гумма в Японии.Задержки с поставками полупроводников вызваны тем, что их производители не поспевают за темпами восстановления автопромышленности после сильного спада на фоне сокращения спроса на автомобили из-за коронавируса.
https://ria.ru/20210115/lada-1593124855.html
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миэ, авто, япония, сша, экономика