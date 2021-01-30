https://ria.ru/20210130/arest-1595280458.html

Суд арестовал участника акции в Москве, ударившего полицейского

Суд арестовал участника акции в Москве, ударившего полицейского

Пресненский суд Москвы арестовал участника несогласованного митинга в столице, который обвиняется в нападении на полицейского, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T16:43

2021-01-30T16:43

2021-01-30T21:07

владимир путин

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал участника несогласованного митинга в столице, который обвиняется в нападении на полицейского, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Станислава Ахмедова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала пресс-секретарь. По ее словам, срок ареста установлен до 30 марта.Ахмедову предъявлено обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти).Как сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова, мужчина во время несогласованной акции около Пушкинской площади "нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции не менее трех ударов ногой в область головы".Она добавила, что по местам жительства фигуранта прошли обыски: нашли бронежилет, ножи, военная экипировка и "предметы имеющие значения для дела". Иванова подчеркнула, что сейчас проводятся следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Крупнейшая из акций состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210130/navalnyy-1595271899.html

https://ria.ru/20210130/parkovki-1595305992.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/aktsii-1595271733.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, москва, происшествия