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Памелу Андерсон после свадьбы с телохранителем назвали разлучницей
Памелу Андерсон после свадьбы с телохранителем назвали разлучницей
Актрису и модель Памелу Андерсон, которая недавно вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста, обвинили в том, что она увела его из другой семьи,... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T05:04
2021-01-30T05:04
свадьбы
канада
шоубиз
знаменитости
звезды
памела андерсон
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Актрису и модель Памелу Андерсон, которая недавно вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста, обвинили в том, что она увела его из другой семьи, сообщает New York Post.На этой неделе стало известно, что 53-летняя звезда вышла замуж за 40-летнего Хейхерста. "Я именно там, где мне нужно быть, — в руках человека, который меня любит", — рассказала Памела в эксклюзивном интервью Daily Mail несколько дней назад. Для актрисы этот брак стал шестым. Однако 42-летняя Кэри, которая жила с Дэном последние пять лет и воспитывала вместе с ним троих детей, радость "Спасательницы Малибу" не разделяет. Убитая горем женщина рассказала изданию New York Post, что была шокирована, узнав об измене возлюбленного. О свадьбе же ей вообще никто не сообщил: эта новость дошла до Кэри из интернета. "Печально, что люди поздравляют и подбадривают их, несмотря на то, что все это началось с обмана", — добавила она.Кэри призналась, что принять этот факт было тяжело не только ей, но и детям. "Они обидели многих людей. Из-за этого романа Дэн потерял друзей и деловые связи", — заявила бывшая возлюбленная Дэна. Она также рассказала, что Хейхерст устроился работать в дом Памелы Андерсон осенью 2019 года. Романтические чувства у них возникли не сразу. В течение первых нескольких месяцев Дэн даже жаловался на свою работодательницу из-за ее тяжелого характера. Но после того, как весь мир ушел на карантин из-за пандемии коронавируса, Хейхерст стал все чаще оставаться у звезды на ночь. В результате он не устоял перед эффектной блондинкой, несмотря на то, что находился в отношениях с Кэри.В июле прошлого года Дэн окончательно оставил семью и переехал в роскошный особняк Памелы Андерсон, расположенный в Канаде.Пара поженилась еще в канун Рождества, однако публично актриса рассказала об этом только сейчас.
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свадьбы, канада, знаменитости, звезды, памела андерсон

Памелу Андерсон после свадьбы с телохранителем назвали разлучницей

05:04 30.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПамела Андерсон
Памела Андерсон - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Актрису и модель Памелу Андерсон, которая недавно вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста, обвинили в том, что она увела его из другой семьи, сообщает New York Post.
На этой неделе стало известно, что 53-летняя звезда вышла замуж за 40-летнего Хейхерста. "Я именно там, где мне нужно быть, — в руках человека, который меня любит", — рассказала Памела в эксклюзивном интервью Daily Mail несколько дней назад. Для актрисы этот брак стал шестым.
Однако 42-летняя Кэри, которая жила с Дэном последние пять лет и воспитывала вместе с ним троих детей, радость "Спасательницы Малибу" не разделяет. Убитая горем женщина рассказала изданию New York Post, что была шокирована, узнав об измене возлюбленного. О свадьбе же ей вообще никто не сообщил: эта новость дошла до Кэри из интернета.
"Я решила высказаться, потому что хочу, чтобы люди знали: мои почти пятилетние отношения закончились из-за романа Пэм и Дэна, начатого, когда он был еще со мной", — рассказала экс-подруга Хейхерста.
"Печально, что люди поздравляют и подбадривают их, несмотря на то, что все это началось с обмана", — добавила она.
Кэри призналась, что принять этот факт было тяжело не только ей, но и детям. "Они обидели многих людей. Из-за этого романа Дэн потерял друзей и деловые связи", — заявила бывшая возлюбленная Дэна.
Она также рассказала, что Хейхерст устроился работать в дом Памелы Андерсон осенью 2019 года. Романтические чувства у них возникли не сразу. В течение первых нескольких месяцев Дэн даже жаловался на свою работодательницу из-за ее тяжелого характера.
Но после того, как весь мир ушел на карантин из-за пандемии коронавируса, Хейхерст стал все чаще оставаться у звезды на ночь. В результате он не устоял перед эффектной блондинкой, несмотря на то, что находился в отношениях с Кэри.
В июле прошлого года Дэн окончательно оставил семью и переехал в роскошный особняк Памелы Андерсон, расположенный в Канаде.
Пара поженилась еще в канун Рождества, однако публично актриса рассказала об этом только сейчас.
Актриса Памела Андерсон - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 14:30Культура
Памела Андерсон попрощалась с миллионами своих подписчиков в соцсетях
 
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