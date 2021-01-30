https://ria.ru/20210130/anderson-1595176283.html

Памелу Андерсон после свадьбы с телохранителем назвали разлучницей

Памелу Андерсон после свадьбы с телохранителем назвали разлучницей

Актрису и модель Памелу Андерсон, которая недавно вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста, обвинили в том, что она увела его из другой семьи,... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T05:04

2021-01-30T05:04

2021-01-30T05:04

свадьбы

канада

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памела андерсон

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Актрису и модель Памелу Андерсон, которая недавно вышла замуж за своего телохранителя Дэна Хейхерста, обвинили в том, что она увела его из другой семьи, сообщает New York Post.На этой неделе стало известно, что 53-летняя звезда вышла замуж за 40-летнего Хейхерста. "Я именно там, где мне нужно быть, — в руках человека, который меня любит", — рассказала Памела в эксклюзивном интервью Daily Mail несколько дней назад. Для актрисы этот брак стал шестым. Однако 42-летняя Кэри, которая жила с Дэном последние пять лет и воспитывала вместе с ним троих детей, радость "Спасательницы Малибу" не разделяет. Убитая горем женщина рассказала изданию New York Post, что была шокирована, узнав об измене возлюбленного. О свадьбе же ей вообще никто не сообщил: эта новость дошла до Кэри из интернета. "Печально, что люди поздравляют и подбадривают их, несмотря на то, что все это началось с обмана", — добавила она.Кэри призналась, что принять этот факт было тяжело не только ей, но и детям. "Они обидели многих людей. Из-за этого романа Дэн потерял друзей и деловые связи", — заявила бывшая возлюбленная Дэна. Она также рассказала, что Хейхерст устроился работать в дом Памелы Андерсон осенью 2019 года. Романтические чувства у них возникли не сразу. В течение первых нескольких месяцев Дэн даже жаловался на свою работодательницу из-за ее тяжелого характера. Но после того, как весь мир ушел на карантин из-за пандемии коронавируса, Хейхерст стал все чаще оставаться у звезды на ночь. В результате он не устоял перед эффектной блондинкой, несмотря на то, что находился в отношениях с Кэри.В июле прошлого года Дэн окончательно оставил семью и переехал в роскошный особняк Памелы Андерсон, расположенный в Канаде.Пара поженилась еще в канун Рождества, однако публично актриса рассказала об этом только сейчас.

https://ria.ru/20210127/sotsseti-1594776168.html

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свадьбы, канада, знаменитости, звезды, памела андерсон