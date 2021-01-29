https://ria.ru/20210129/zevs-1595064474.html

Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии

Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в белгородской колонии за смертельное ДТП, устроился работать в пошивочный цех. Об этом он рассказал газете... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T06:56

2021-01-29T06:56

2021-01-29T14:51

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

александр добровинский

москва

белгородская область

происшествия

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в белгородской колонии за смертельное ДТП, устроился работать в пошивочный цех. Об этом он рассказал газете "Коммерсант".Артист добавил, что много времени уделяет чтению.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.Судебный процесс сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в том числе на телевидении. В итоге из-за публичных высказываний по делу защищавшего артиста Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса на год, представителя потерпевших Александра Добровинского — на два. А свидетели защиты, которых привлек Пашаев, стали фигурантами уголовного дела о даче заведомо ложных показаний.

https://ria.ru/20201122/efremov-1585767975.html

москва

белгородская область

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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), александр добровинский, москва, белгородская область, происшествия