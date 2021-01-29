Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210129/zevs-1595064474.html
Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии
Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в белгородской колонии за смертельное ДТП, устроился работать в пошивочный цех. Об этом он рассказал газете... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T06:56
2021-01-29T14:51
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
александр добровинский
москва
белгородская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580990678_0:9:1148:655_1920x0_80_0_0_de2b44612734c70e6c95629599f7eea5.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в белгородской колонии за смертельное ДТП, устроился работать в пошивочный цех. Об этом он рассказал газете "Коммерсант".Артист добавил, что много времени уделяет чтению.Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.Судебный процесс сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в том числе на телевидении. В итоге из-за публичных высказываний по делу защищавшего артиста Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса на год, представителя потерпевших Александра Добровинского — на два. А свидетели защиты, которых привлек Пашаев, стали фигурантами уголовного дела о даче заведомо ложных показаний.
https://ria.ru/20201122/efremov-1585767975.html
москва
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580990678_116:0:1148:774_1920x0_80_0_0_45f57bfdb35cbe61b411c23d886da686.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), александр добровинский, москва, белгородская область, происшествия

Ефремов рассказал, как "укрощает молнии" в колонии

06:56 29.01.2021 (обновлено: 14:51 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в белгородской колонии за смертельное ДТП, устроился работать в пошивочный цех. Об этом он рассказал газете "Коммерсант".

"Работаю Зевсом, укрощаю молнии. Вставляю молнии на швейке", — сказал в шутку Ефремов.

Артист добавил, что много времени уделяет чтению.
Вечером 8 июня в центре Москвы пьяный Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада", водитель которого впоследствии умер в больнице. По итогам громкого процесса Пресненский суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, затем Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет.
Михаил Ефремов и Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн в СИЗО-3 г. Белгорода - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября 2020, 12:58
Опубликованы первые фотографии Михаила Ефремова из белгородского СИЗО
Судебный процесс сопровождался взаимными нападками адвокатов противоборствующих сторон, в том числе на телевидении. В итоге из-за публичных высказываний по делу защищавшего артиста Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса на год, представителя потерпевших Александра Добровинского — на два. А свидетели защиты, которых привлек Пашаев, стали фигурантами уголовного дела о даче заведомо ложных показаний.
 
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)Александр ДобровинскийМоскваБелгородская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:14Moderna поставит в Италию на 20% меньше вакцины от COVID-19
15:14Новым гендиректором "Национальной медиа группы" станет Светлана Баланова
15:10В конгрессе США обнаружили "внутренних врагов"
15:09Муфтият Татарстана попросил проверить российские вакцины на халяльность
15:09Минкультуры Украины внесло пять артистов из России в черный список
15:06Эсеры инициируют сбор подписей под обращением о запрете вольерной охоты
15:06Мурашко рассказал о планах вакцинации в первом полугодии 2021 года
15:01Друг Ланового рассказал о последних днях актера
15:00Пожилых людей с коронавирусом лучше госпитализировать, считает Мурашко
14:59Житель Псковской области получил семь лет колонии за госизмену
14:58Экс-главу китайской компании по управлению активами казнили за коррупцию
14:57Глава Минздрава рассказал, когда пандемия начнет отступать
14:56Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
14:50Петербуржцев предупредили о последствиях участия в незаконных акциях
14:50В Калининграде вынесли приговор по делу о гибели задержанного в ОВД
14:48Дуров рассказал о грядущих возможностях переноса данных в Telegram
14:47ЕС опубликовал контракт на приобретение вакцины AstraZeneca
14:47В России повысят утильсбор на автомобили
14:46Украина ввела санкции против четырех китайских компаний
14:45Омского экс-министра здравоохранения объявили в международный розыск
Лента новостейМолния