https://ria.ru/20210129/zaryadka-1595085846.html

Xiaomi научила смартфоны заряжаться по воздуху

Xiaomi научила смартфоны заряжаться по воздуху

Xiaomi представила зарядную станцию Mi Air Charge, способную заряжать совместимые гаджеты по воздуху. О революционной разработке компания сообщила в своем... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T10:48

2021-01-29T10:48

2021-01-29T11:18

наука

xiaomi inc

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Xiaomi представила зарядную станцию Mi Air Charge, способную заряжать совместимые гаджеты по воздуху. О революционной разработке компания сообщила в своем блоге.Станция представляет собой специальную коробку, которая может формировать луч в миллиметровой волне и отправлять нескольким потребителям. Волны преобразуются в электричество, которое и заряжает смартфон.Mi Air Charge буквально нашпигован приемниками и передатчиками — 5 антенн определяют местоположение совместимого устройства в комнате, а 144 антенны передают волны. Зарядная башня способна одновременно работать с несколькими устройствами, которые находятся на расстоянии в несколько метров. Мощность питания составляет 5 Ватт на каждый гаджет.Впрочем, ныне существующие смартфоны Mi Air Charge Technology не поддерживают. Как заявили китайцы, совместимый гаджет (это может быть не только телефон, а, например, телевизор) должен иметь радиомаяк и приемное устройство.О сроках выхода зарядной станции Mi Air Charge и совместимых устройств не сообщается.

https://ria.ru/20200915/lazernaya-zaryadka-1577277592.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xiaomi inc, гаджеты, технологии