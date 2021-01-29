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Google снимет ограничение на воспроизведение гимна России в YouTube
Google снимет ограничение на воспроизведение гимна России в YouTube
Воспроизведение гимна России на YouTube было ограничено по заявлению Broadcast Music, Inc. (BMI), которое признано необоснованным, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:13
2021-01-29T14:08
россия
youtube
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Воспроизведение гимна России на YouTube было ограничено по заявлению Broadcast Music, Inc. (BMI), которое признано необоснованным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Google."Мы рассмотрели претензию BMI и определили, что она должна быть отозвана. Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил", — сообщили в пресс-службе Google.Ранее в пятницу Роскомнадзор сообщил, что направил в компанию Google требование о снятии ограничений на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав. Роскомнадзор отмечает, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. В ведомстве назвали блокировку гимна платформой "неприкрытым и недопустимым хамством".В Роскомнадзоре также порекомендовали владельцам каналов, размещающих контент на этой платформе, задуматься о переходе на российские видеохостинги.
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россия, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии

Google снимет ограничение на воспроизведение гимна России в YouTube

13:13 29.01.2021 (обновлено: 14:08 29.01.2021)
 
CC0 / StockSnap / Логотип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
CC0 / StockSnap /
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Воспроизведение гимна России на YouTube было ограничено по заявлению Broadcast Music, Inc. (BMI), которое признано необоснованным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Google.
"Мы рассмотрели претензию BMI и определили, что она должна быть отозвана. Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил", — сообщили в пресс-службе Google.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 17:13Сказано в эфире
Эксперт объяснил признание YouTube главным распространителем фейков
Ранее в пятницу Роскомнадзор сообщил, что направил в компанию Google требование о снятии ограничений на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав. Роскомнадзор отмечает, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. В ведомстве назвали блокировку гимна платформой "неприкрытым и недопустимым хамством".
В Роскомнадзоре также порекомендовали владельцам каналов, размещающих контент на этой платформе, задуматься о переходе на российские видеохостинги.
 
РоссияYouTubeGoogleФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Технологии
 
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