https://ria.ru/20210129/youtube-1595117337.html
Google снимет ограничение на воспроизведение гимна России в YouTube
Google снимет ограничение на воспроизведение гимна России в YouTube
Воспроизведение гимна России на YouTube было ограничено по заявлению Broadcast Music, Inc. (BMI), которое признано необоснованным, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:13
2021-01-29T13:13
2021-01-29T14:08
россия
youtube
google
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Воспроизведение гимна России на YouTube было ограничено по заявлению Broadcast Music, Inc. (BMI), которое признано необоснованным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Google."Мы рассмотрели претензию BMI и определили, что она должна быть отозвана. Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил", — сообщили в пресс-службе Google.Ранее в пятницу Роскомнадзор сообщил, что направил в компанию Google требование о снятии ограничений на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав. Роскомнадзор отмечает, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. В ведомстве назвали блокировку гимна платформой "неприкрытым и недопустимым хамством".В Роскомнадзоре также порекомендовали владельцам каналов, размещающих контент на этой платформе, задуматься о переходе на российские видеохостинги.
https://radiosputnik.ria.ru/20201222/yutub-1590435414.html
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РИА Новости
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россия, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии