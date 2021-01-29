https://ria.ru/20210129/youtube-1595117337.html

Google снимет ограничение на воспроизведение гимна России в YouTube

Google снимет ограничение на воспроизведение гимна России в YouTube

Воспроизведение гимна России на YouTube было ограничено по заявлению Broadcast Music, Inc. (BMI), которое признано необоснованным, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T13:13

2021-01-29T13:13

2021-01-29T14:08

россия

youtube

google

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Воспроизведение гимна России на YouTube было ограничено по заявлению Broadcast Music, Inc. (BMI), которое признано необоснованным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Google."Мы рассмотрели претензию BMI и определили, что она должна быть отозвана. Отпечаток Content ID, связанный с этой претензией, был настроен в нарушение наших правил", — сообщили в пресс-службе Google.Ранее в пятницу Роскомнадзор сообщил, что направил в компанию Google требование о снятии ограничений на публикацию материалов, содержащих гимн России, наложенные видеохостингом YouTube под предлогом нарушения авторских прав. Роскомнадзор отмечает, что гимн, как и иные государственные символы, не является объектом авторских прав. В ведомстве назвали блокировку гимна платформой "неприкрытым и недопустимым хамством".В Роскомнадзоре также порекомендовали владельцам каналов, размещающих контент на этой платформе, задуматься о переходе на российские видеохостинги.

https://radiosputnik.ria.ru/20201222/yutub-1590435414.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, youtube, google, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии