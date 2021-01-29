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У посольства Израиля в Дели сработало взрывное устройство
У посольства Израиля в Дели сработало взрывное устройство
Самодельное взрывное устройство сработало у посольства Израиля в Нью-Дели, никто не пострадал, сообщила полиция столицы Индии. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T16:54
2021-01-29T16:54
2021-01-29T16:54
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 янв – РИА Новости. Самодельное взрывное устройство сработало у посольства Израиля в Нью-Дели, никто не пострадал, сообщила полиция столицы Индии."Самодельное устройство очень малой мощности сработало в 5.05 вечера…. О пострадавших не сообщалось. Не было засвидетельствовано никакого повреждения имущества, за исключением стекол трех транспортных средств", - сообщил журналистам представитель полиции.Место происшествия огорожено. Рядом с самим местом взрыва помимо полицейских машин стоят два рейсовых автобуса, обычно используемых полицией для блокирования дорог, также перекрыт въезд на улицу, где располагается посольство.
https://radiosputnik.ria.ru/20210126/er-riyad-1594641249.html
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