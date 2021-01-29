https://ria.ru/20210129/vzryv-1595166871.html

У посольства Израиля в Дели сработало взрывное устройство

У посольства Израиля в Дели сработало взрывное устройство

Самодельное взрывное устройство сработало у посольства Израиля в Нью-Дели, никто не пострадал, сообщила полиция столицы Индии. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T16:54

2021-01-29T16:54

2021-01-29T16:54

нью-дели

индия

израиль

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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 янв – РИА Новости. Самодельное взрывное устройство сработало у посольства Израиля в Нью-Дели, никто не пострадал, сообщила полиция столицы Индии."Самодельное устройство очень малой мощности сработало в 5.05 вечера…. О пострадавших не сообщалось. Не было засвидетельствовано никакого повреждения имущества, за исключением стекол трех транспортных средств", - сообщил журналистам представитель полиции.Место происшествия огорожено. Рядом с самим местом взрыва помимо полицейских машин стоят два рейсовых автобуса, обычно используемых полицией для блокирования дорог, также перекрыт въезд на улицу, где располагается посольство.

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/er-riyad-1594641249.html

нью-дели

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-дели, индия, израиль, в мире