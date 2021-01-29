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В Краснодарском крае при взрыве боеприпаса на заводе погиб человек

В Краснодарском крае при взрыве боеприпаса на заводе погиб человек

Боеприпас, находившийся среди металлолома, взорвался при распиле на металлургическом заводе в Абинске, убив рабочего, возбуждено дело, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T16:05

2021-01-29T16:05

2021-01-29T16:05

россия

абинск

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 29 янв - РИА Новости. Боеприпас, находившийся среди металлолома, взорвался при распиле на металлургическом заводе в Абинске, убив рабочего, возбуждено дело, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.В пятницу в правоохранительные органы Абинского района поступило сообщение о хлопке на электрометаллургическом заводе, в результате которого погиб мужчина."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, около 10 часов утра 29 января на территории металлургического завода при распиле прессованного лома металла для его последующей переработки произошла детонация находившегося в общей массе металла боеприпаса. Производивший данные работы 25-летний рабочий получил телесные повреждения, от которых скончался на месте", - сообщает ведомство.Отмечается, что следователи совместно со взрывотехниками и саперами осмотрели место происшествия. Назначена судмедэкспертиза, сейчас выясняются данные отправителя партии металлолома, в котором находился сдетонировавший боеприпас, информирует пресс-служба.

https://ria.ru/20210123/vzryv-1594298877.html

россия

абинск

краснодарский край

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россия, абинск, краснодарский край, происшествия