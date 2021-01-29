https://ria.ru/20210129/voz-1595213464.html

В ВОЗ отреагировали на решение Еврокомиссии о запрете экспорта вакцин

В ВОЗ отреагировали на решение Еврокомиссии о запрете экспорта вакцин

Решение Еврокомиссии, касающееся регулирования экспорта вакцин против COVID-19 из Евросоюза в третьи страны, является тревожной тенденцией, заявила в пятницу... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T21:16

2021-01-29T21:16

2021-01-29T21:16

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

вакцины

коронавирусы

здоровье - общество

воз

еврокомиссия

евросоюз

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ЦЮРИХ, 29 янв - РИА Новости. Решение Еврокомиссии, касающееся регулирования экспорта вакцин против COVID-19 из Евросоюза в третьи страны, является тревожной тенденцией, заявила в пятницу помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао.Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис ранее сообщил, что ЕК согласовала регулирование, которое позволит предварительно одобрять возможность экспорта вакцин против COVID-19 из Евросоюза в третьи страны, при этом из-под действия этого механизма исключено порядка 90 государств."На самом деле, это очень тревожный тренд... На данном этапе нецелесообразно, чтобы какая-либо страна вводила запреты на экспорт или барьеры, которые не позволят свободно перемещать необходимые ингредиенты, которые сделают вакцины, диагностические средства и другие лекарства доступными для всего мира", - сказала Симао на брифинге.ЕК приняла соответствующее решение из-за поступающей информации о задержках в поставках в страны Евросоюза партий вакцин, на предварительное приобретение которых Еврокомиссия уже заключила контракты с поставщиками и затратила средства. В ЕК отмечают, что такие контракты необходимо выполнять.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210127/vaktsiny-1594803631.html

https://ria.ru/20210129/sputnik-v-1595168550.html

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коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, здоровье - общество, воз, еврокомиссия, евросоюз, валдис домбровскис