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Диетолог развеял три популярных мифа об употреблении воды
Диетолог развеял три популярных мифа об употреблении воды
Диетолог Алексей Ковальков раскритиковал популярные "правила" употребления воды. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T17:31
2021-01-29T17:31
алексей ковальков
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Диетолог Алексей Ковальков раскритиковал популярные "правила" употребления воды.В первую очередь специалист отметил, что нет никакой необходимости в том, чтобы выпивать по два литра воды в день. По его словам, человек испытывает жажду и употребляет ровно столько воды, сколько ему нужно для поддержания баланса.Другое распространенное убеждение в том, что жидкости способны "утолить" голод."Вода покидает желудок очень быстро, через несколько минут она уйдет в кишечник, ни о какой сытости речи не идет", — отметил Ковальков на своем ютьюб-канале.Третьим мифом, по словам диетолога, является заблуждение о пользе воды перед приемом пищи. Специалист подчеркнул, что вода "смывает" ферменты, необходимые для пищеварения, и посоветовал пить через пять минут после начала приема пищи.
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алексей ковальков, здоровье - общество

Диетолог развеял три популярных мифа об употреблении воды

17:31 29.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтакан воды
Стакан воды - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Диетолог Алексей Ковальков раскритиковал популярные "правила" употребления воды.
В первую очередь специалист отметил, что нет никакой необходимости в том, чтобы выпивать по два литра воды в день. По его словам, человек испытывает жажду и употребляет ровно столько воды, сколько ему нужно для поддержания баланса.
Другое распространенное убеждение в том, что жидкости способны "утолить" голод.
"Вода покидает желудок очень быстро, через несколько минут она уйдет в кишечник, ни о какой сытости речи не идет", — отметил Ковальков на своем ютьюб-канале.
Третьим мифом, по словам диетолога, является заблуждение о пользе воды перед приемом пищи. Специалист подчеркнул, что вода "смывает" ферменты, необходимые для пищеварения, и посоветовал пить через пять минут после начала приема пищи.
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