https://ria.ru/20210129/voda-1595174776.html

Диетолог развеял три популярных мифа об употреблении воды

Диетолог развеял три популярных мифа об употреблении воды

Диетолог Алексей Ковальков раскритиковал популярные "правила" употребления воды. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T17:31

2021-01-29T17:31

2021-01-29T17:31

алексей ковальков

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Диетолог Алексей Ковальков раскритиковал популярные "правила" употребления воды.В первую очередь специалист отметил, что нет никакой необходимости в том, чтобы выпивать по два литра воды в день. По его словам, человек испытывает жажду и употребляет ровно столько воды, сколько ему нужно для поддержания баланса.Другое распространенное убеждение в том, что жидкости способны "утолить" голод."Вода покидает желудок очень быстро, через несколько минут она уйдет в кишечник, ни о какой сытости речи не идет", — отметил Ковальков на своем ютьюб-канале.Третьим мифом, по словам диетолога, является заблуждение о пользе воды перед приемом пищи. Специалист подчеркнул, что вода "смывает" ферменты, необходимые для пищеварения, и посоветовал пить через пять минут после начала приема пищи.

https://ria.ru/20210128/pamyat-1594899575.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей ковальков, здоровье - общество