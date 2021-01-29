Москалькова рассказала о ситуации с россиянином Александром Винником
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти заявил о контроле за состоянием здоровья россиянина Александра Винника, осужденного во Франции за отмывание денег, однако вопрос передачи россиянина на родину до сих пор остается неразрешенным, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее Москалькова обращалась к министру юстиции Франции с просьбой рассмотреть вопрос об экстрадиции на родину россиянина.
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"Буквально на днях получила ответ от министра юстиции Французской Республики господина Дюпона-Моретти на свое обращение, в котором была выражена обеспокоенность судьбой Александра Винника. Он заверил меня в том, что французский минюст внимательно следит за медицинским и психологическим состоянием нашего соотечественника, что может свидетельствовать о позитивном развитии взаимоотношений России и Франции в гуманитарном аспекте дела Александра. С сожалением вынуждена констатировать, что этот вопрос (передачи в РФ) до сих пор остается неразрешенным ввиду условий, сопровождающих решение греческих властей о передаче Александра во Францию под гарантию его возвращения в Грецию, так называемого европейского ордера", - сказала Москалькова, которую цитирует пресс-служба.
Винник в течение почти трех с половиной лет находится в заключении. Он был арестован во время отпуска с женой и детьми в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Там его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Кроме США выдачи Винника добивались Франция и Россия.
Седьмого декабря суд Парижа признал Винника виновным в отмывании денег в составе организованной группировки, приговорил его к 5 годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро. Вместе с тем ряд обвинений в отношении Винника были сняты, в частности в вымогательстве и создании вредоносной программы-вымогателя Locky.
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