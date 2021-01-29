https://ria.ru/20210129/viking-1595098538.html
СМИ: штурмовавший Капитолий "викинг" готов дать показания против Трампа
СМИ: штурмовавший Капитолий "викинг" готов дать показания против Трампа
Адвокат штурмовавшего Капитолий Джейкоба Энтони Ченсли заявил, что его клиент готов дать показания против экс-президента Дональда Трампа на слушаниях по... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:56
2021-01-29T11:56
2021-01-29T13:08
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
аризона
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593685344_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_b0cf33c96182b48d685d9f19c114a743.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Адвокат штурмовавшего Капитолий Джейкоба Энтони Ченсли заявил, что его клиент готов дать показания против экс-президента Дональда Трампа на слушаниях по импичменту, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Ченсли стал известен как "викинг", или "шаман", после того, как он в ходе протестов ворвался в здание конгресса США в меховой шапке с рогами и копьем. Его обвинили в преднамеренном вторжении и нахождении на режимном объекте без полномочий и арестовали.Адвокат Альберт Уоткинс заявил, что Ченсли "был очарован" Трампом. По мнению юриста, его подзащитный действовал по приглашению экс-президента и потому заслуживал помилования от Трампа. Но Трамп отказался помиловать своих сторонников."Он почувствовал себя так, словно президент предал его", — заявил Уоткинс.Адвокат отметил, что пока не разговаривал ни с одним из членов сената, однако считает важным, чтобы сенаторы услышали голоса тех, кто стал целью подстрекательств со стороны Трампа. Помимо "викинга", о том, что на штурм Капитолия их подвигли слова Трампа, заявили еще четыре человека.Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. В беспорядках погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.Ченсли участвовал в штурме Капитолия в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, в меховой шапке с рогами и c копьем в руках. Его тело покрыто татуировками, которые связывают с древнескандинавскими символами и опосредованно — с фашизмом. Ченсли также поддерживает теорию заговора QAnon, по которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а президент-республиканец Дональд Трамп с этим боролся.
https://ria.ru/20210127/akkaunt-1594723215.html
https://ria.ru/20210128/impichment-1594887369.html
https://ria.ru/20210126/impichment-1594581316.html
аризона
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593685344_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_14fc2330d10105da8ba8365a0fd6db52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
капитолий, дональд трамп, джо байден, аризона, вашингтон (город), сша, в мире
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Адвокат штурмовавшего Капитолий
Джейкоба Энтони Ченсли заявил, что его клиент готов дать показания против экс-президента Дональда Трампа
на слушаниях по импичменту, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
.
Ченсли стал известен как "викинг", или "шаман", после того, как он в ходе протестов ворвался в здание конгресса США
в меховой шапке с рогами и копьем. Его обвинили в преднамеренном вторжении и нахождении на режимном объекте без полномочий и арестовали.
Адвокат Альберт Уоткинс заявил, что Ченсли "был очарован" Трампом. По мнению юриста, его подзащитный действовал по приглашению экс-президента и потому заслуживал помилования от Трампа. Но Трамп отказался помиловать своих сторонников.
"Он почувствовал себя так, словно президент предал его", — заявил Уоткинс.
Адвокат отметил, что пока не разговаривал ни с одним из членов сената, однако считает важным, чтобы сенаторы услышали голоса тех, кто стал целью подстрекательств со стороны Трампа. Помимо "викинга", о том, что на штурм Капитолия их подвигли слова Трампа, заявили еще четыре человека.
Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне
. В беспорядках погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена
. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Ченсли участвовал в штурме Капитолия в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, в меховой шапке с рогами и c копьем в руках. Его тело покрыто татуировками, которые связывают с древнескандинавскими символами и опосредованно — с фашизмом. Ченсли также поддерживает теорию заговора QAnon, по которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а президент-республиканец Дональд Трамп с этим боролся.