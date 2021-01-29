https://ria.ru/20210129/viking-1595098538.html

СМИ: штурмовавший Капитолий "викинг" готов дать показания против Трампа

СМИ: штурмовавший Капитолий "викинг" готов дать показания против Трампа

Адвокат штурмовавшего Капитолий Джейкоба Энтони Ченсли заявил, что его клиент готов дать показания против экс-президента Дональда Трампа на слушаниях по... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T11:56

2021-01-29T11:56

2021-01-29T13:08

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

джо байден

аризона

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Адвокат штурмовавшего Капитолий Джейкоба Энтони Ченсли заявил, что его клиент готов дать показания против экс-президента Дональда Трампа на слушаниях по импичменту, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Ченсли стал известен как "викинг", или "шаман", после того, как он в ходе протестов ворвался в здание конгресса США в меховой шапке с рогами и копьем. Его обвинили в преднамеренном вторжении и нахождении на режимном объекте без полномочий и арестовали.Адвокат Альберт Уоткинс заявил, что Ченсли "был очарован" Трампом. По мнению юриста, его подзащитный действовал по приглашению экс-президента и потому заслуживал помилования от Трампа. Но Трамп отказался помиловать своих сторонников."Он почувствовал себя так, словно президент предал его", — заявил Уоткинс.Адвокат отметил, что пока не разговаривал ни с одним из членов сената, однако считает важным, чтобы сенаторы услышали голоса тех, кто стал целью подстрекательств со стороны Трампа. Помимо "викинга", о том, что на штурм Капитолия их подвигли слова Трампа, заявили еще четыре человека.Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. В беспорядках погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.Ченсли участвовал в штурме Капитолия в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, в меховой шапке с рогами и c копьем в руках. Его тело покрыто татуировками, которые связывают с древнескандинавскими символами и опосредованно — с фашизмом. Ченсли также поддерживает теорию заговора QAnon, по которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а президент-республиканец Дональд Трамп с этим боролся.

https://ria.ru/20210127/akkaunt-1594723215.html

https://ria.ru/20210128/impichment-1594887369.html

https://ria.ru/20210126/impichment-1594581316.html

аризона

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, джо байден, аризона, вашингтон (город), сша, в мире