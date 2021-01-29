Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210129/viking-1595098538.html
СМИ: штурмовавший Капитолий "викинг" готов дать показания против Трампа
СМИ: штурмовавший Капитолий "викинг" готов дать показания против Трампа
Адвокат штурмовавшего Капитолий Джейкоба Энтони Ченсли заявил, что его клиент готов дать показания против экс-президента Дональда Трампа на слушаниях по... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:56
2021-01-29T13:08
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
дональд трамп
джо байден
аризона
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593685344_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_b0cf33c96182b48d685d9f19c114a743.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Адвокат штурмовавшего Капитолий Джейкоба Энтони Ченсли заявил, что его клиент готов дать показания против экс-президента Дональда Трампа на слушаниях по импичменту, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.Ченсли стал известен как "викинг", или "шаман", после того, как он в ходе протестов ворвался в здание конгресса США в меховой шапке с рогами и копьем. Его обвинили в преднамеренном вторжении и нахождении на режимном объекте без полномочий и арестовали.Адвокат Альберт Уоткинс заявил, что Ченсли "был очарован" Трампом. По мнению юриста, его подзащитный действовал по приглашению экс-президента и потому заслуживал помилования от Трампа. Но Трамп отказался помиловать своих сторонников."Он почувствовал себя так, словно президент предал его", — заявил Уоткинс.Адвокат отметил, что пока не разговаривал ни с одним из членов сената, однако считает важным, чтобы сенаторы услышали голоса тех, кто стал целью подстрекательств со стороны Трампа. Помимо "викинга", о том, что на штурм Капитолия их подвигли слова Трампа, заявили еще четыре человека.Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. В беспорядках погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.Ченсли участвовал в штурме Капитолия в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, в меховой шапке с рогами и c копьем в руках. Его тело покрыто татуировками, которые связывают с древнескандинавскими символами и опосредованно — с фашизмом. Ченсли также поддерживает теорию заговора QAnon, по которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а президент-республиканец Дональд Трамп с этим боролся.
https://ria.ru/20210127/akkaunt-1594723215.html
https://ria.ru/20210128/impichment-1594887369.html
https://ria.ru/20210126/impichment-1594581316.html
аризона
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593685344_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_14fc2330d10105da8ba8365a0fd6db52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
капитолий, дональд трамп, джо байден, аризона, вашингтон (город), сша, в мире

СМИ: штурмовавший Капитолий "викинг" готов дать показания против Трампа

11:56 29.01.2021 (обновлено: 13:08 29.01.2021)
 
© AP Photo / Manuel Balce CenetaСторонники президента Дональда Трампа выстроились напротив сотрудников полиции во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне
Сторонники президента Дональда Трампа выстроились напротив сотрудников полиции во время вторжения в Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Адвокат штурмовавшего Капитолий Джейкоба Энтони Ченсли заявил, что его клиент готов дать показания против экс-президента Дональда Трампа на слушаниях по импичменту, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ченсли стал известен как "викинг", или "шаман", после того, как он в ходе протестов ворвался в здание конгресса США в меховой шапке с рогами и копьем. Его обвинили в преднамеренном вторжении и нахождении на режимном объекте без полномочий и арестовали.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 03:45Захват Капитолия в Вашингтоне
YouTube продлил заморозку аккаунта Трампа
Адвокат Альберт Уоткинс заявил, что Ченсли "был очарован" Трампом. По мнению юриста, его подзащитный действовал по приглашению экс-президента и потому заслуживал помилования от Трампа. Но Трамп отказался помиловать своих сторонников.
"Он почувствовал себя так, словно президент предал его", — заявил Уоткинс.
Адвокат отметил, что пока не разговаривал ни с одним из членов сената, однако считает важным, чтобы сенаторы услышали голоса тех, кто стал целью подстрекательств со стороны Трампа. Помимо "викинга", о том, что на штурм Капитолия их подвигли слова Трампа, заявили еще четыре человека.
Президент США Дональд Трамп во время выступления на базе Эндрюс, штат Мэриленд - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 04:36
СМИ: Трамп планирует письменно выступить на процессе об импичменте
Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. В беспорядках погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
Ченсли участвовал в штурме Капитолия в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, в меховой шапке с рогами и c копьем в руках. Его тело покрыто татуировками, которые связывают с древнескандинавскими символами и опосредованно — с фашизмом. Ченсли также поддерживает теорию заговора QAnon, по которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а президент-республиканец Дональд Трамп с этим боролся.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 09:40
Косачев сравнил попытку импичмента Трампу с мыльной оперой
 
Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийДональд ТрампДжо БайденАризонаВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:14Moderna поставит в Италию на 20% меньше вакцины от COVID-19
15:14Новым гендиректором "Национальной медиа группы" станет Светлана Баланова
15:10В конгрессе США обнаружили "внутренних врагов"
15:09Муфтият Татарстана попросил проверить российские вакцины на халяльность
15:09Минкультуры Украины внесло пять артистов из России в черный список
15:06Эсеры инициируют сбор подписей под обращением о запрете вольерной охоты
15:06Мурашко рассказал о планах вакцинации в первом полугодии 2021 года
15:01Друг Ланового рассказал о последних днях актера
15:00Пожилых людей с коронавирусом лучше госпитализировать, считает Мурашко
14:59Житель Псковской области получил семь лет колонии за госизмену
14:58Экс-главу китайской компании по управлению активами казнили за коррупцию
14:57Глава Минздрава рассказал, когда пандемия начнет отступать
14:56Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
14:50Петербуржцев предупредили о последствиях участия в незаконных акциях
14:50В Калининграде вынесли приговор по делу о гибели задержанного в ОВД
14:48Дуров рассказал о грядущих возможностях переноса данных в Telegram
14:47ЕС опубликовал контракт на приобретение вакцины AstraZeneca
14:47В России повысят утильсбор на автомобили
14:46Украина ввела санкции против четырех китайских компаний
14:45Омского экс-министра здравоохранения объявили в международный розыск
Лента новостейМолния