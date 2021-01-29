МИД Британии назвал российские города, где пройдут несогласованные акции
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на Страстном бульваре во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
ЛОНДОН, 29 янв – РИА Новости. МИД Великобритании перед несогласованными акциями в России 31 января назвал города, в которых планируются такие мероприятия. Похожее сообщение посольства США, опубликованное в преддверии несогласованных акций 23 января, вызвало жесткую реакцию МИД РФ: в министерство вызвали американского посла, которому был заявлен решительный протест из-за поддержки посольством акций.
"В воскресенье, 31 января, планируются протесты по всей России, в том числе, в центре Москвы, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Узнавайте последние новости в местных СМИ, оставайтесь бдительны и избегайте протестов и окрестных районов", - говорится в обновленной в пятницу рекомендации британского внешнеполитического ведомства.
В оставшейся без изменений части рекомендации говорится, что политические манифестации проходят обычно при наличии разрешения от властей. В отличие от американского посольства, британский МИД не стал указывать более точные места проведения акций.
Ранее американская дипмиссия на фоне сообщений о незаконных акциях в России заявила, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В посольстве США добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав". Ранее массовые беспорядки произошли в Вашингтоне, где полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США. Но эти события посольство США не комментировало.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел беседу с послом США в Москве Джоном Салливаном в связи с постами посольства в соцсетях, американскому дипломату был заявлен решительный протест из-за поддержки посольством незаконных акций.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Помимо предупреждений об ответственности, Генпрокуратура РФ ранее потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на несогласованные мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".