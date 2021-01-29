https://ria.ru/20210129/vaktsiny-1595156125.html

В опубликованном ЕК контракте на вакцины с AstraZeneca закрасили цены

В опубликованном ЕК контракте на вакцины с AstraZeneca закрасили цены

В опубликованном в пятницу Европейской комиссией коммерческом контракте с компанией AstraZeneca на покупку вакцины от коронавируса оказалась закрашена самая... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T16:00

2021-01-29T16:00

2021-01-29T16:12

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

стелла кириакидес

astrazeneca

евросоюз

johnson & johnson

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580899485_233:623:2087:1666_1920x0_80_0_0_21616ddd6d77f2458348943beaf1165e.jpg

БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. В опубликованном в пятницу Европейской комиссией коммерческом контракте с компанией AstraZeneca на покупку вакцины от коронавируса оказалась закрашена самая интересная для журналистов и общественности информация, в частности, цены на препарат для стран ЕС, а также данные по предстоящим поставкам.Еврокомиссия в пятницу сообщила, что после консультаций с фармацевтической компанией договорилась обнародовать контракт. В ЕК приветствовали "стремление компании обеспечить прозрачность участия в стратегии ЕС по вакцинированию".При этом в обнародованном тексте компании оказались закрашены черной краской цены на вакцину и другая конфиденциальная коммерческая информация, что вызвало вопросы журналистов на ежедневном брифинге Еврокомиссии. Представители СМИ, в частности, интересовались, действительно ли под черной краской скрывается заявленная информация, а также задавались вопросом, обеспечила ли публикация контракта в подобном виде подлинную "открытость".Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что Еврокомиссия заключала контракт с частной компанией, часть информации является коммерческой тайной и не может быть разглашена.Ожидается, что вакцину AstraZeneca в пятницу одобрит к использованию на европейском рынке регулятор ЕС – Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА.Вакцина AstraZeneca, которую в ЕС планируют закупить в объеме до 400 миллионов доз, станет третьей по счету вакциной, одобренной к использованию в ЕС после препаратов компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз) и Moderna (160 миллионов доз).Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента эти разработчики еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС.Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ к более чем 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к июню-августу в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей.Некоторое время назад в ЕС разразился скандал вокруг поставок вакцины AstraZeneca. Компания проинформировала Еврокомиссию, что первое время после одобрения ее вакцины для использования европейским лекарственным регулятором компания сможет поставить меньшее количество доз вакцин, чем предполагалось по контракту. Таким образом под угрозой срыва оказались планы по поставкам этого препарата на первый квартал 2021 года.Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила, что Евросоюз считает неприемлемым пересмотр сроков поставок вакцин от коронавируса со стороны фармацевтической компании. Еврокомиссия провела несколько переговоров с AstraZeneca, но так и не смогла добиться подтверждения, что поставки пройдут в оговоренные контрактом сроки. В ЕК разработали механизм, который должен помочь обеспечить прозрачность в отношении планов фармацевтических компаний, которые производят вакцины на европейской территории, по производству и экспорту препаратов.

https://ria.ru/20210121/sputnikvvengrii-1594026783.html

https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591277297.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, стелла кириакидес, astrazeneca , евросоюз, johnson & johnson, европа