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https://ria.ru/20210129/vaktsiny-1595136916.html
В Сербии больше половины побочных эффектов от вакцин пришлось на Pfizer
В Сербии больше половины побочных эффектов от вакцин пришлось на Pfizer
Больше половины побочных эффектов при применении вакцин от коронавируса в Сербии пришлось на препарат американо-германского производства Pfizer/BioNTech,... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T14:29
2021-01-29T14:29
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
pfizer, inc.
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 29 янв – РИА Новости. Больше половины побочных эффектов при применении вакцин от коронавируса в Сербии пришлось на препарат американо-германского производства Pfizer/BioNTech, сообщил представитель Агентства по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Павле Зелич.По данным представителя госрегулятора, к пятнице вакцинацию в Сербии прошли свыше 400 тысяч человек. "К настоящему моменту зарегистрированы 62 нежелательные реакции. Из этого числа 35 приходятся на вакцину Pfizer, 26 - на Sinopharm, и всего одна на "Спутник V", - заявил Зелич в эфире национального телевидения и добавил, что речь идет, в основном, о реакциях на месте укола, таких, как боль, отек, покраснение."Отмечены и системные реакции: чаще всего, повышенная температура, не дольше трех дней, слабость, утомляемость и головная боль. Но это не должно нас беспокоить", - указал представитель госрегулятора.В пятницу в Белград прибыла партия российской вакцины, ALIMS предстоит выдать разрешение на ее применение. Сербский министр по инновациям Ненад Попович сообщил, что власти Сербии ведут переговоры о производстве "Спутника V" у себя в стране.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, pfizer, inc., сербия, в мире

В Сербии больше половины побочных эффектов от вакцин пришлось на Pfizer

14:29 29.01.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 29 янв – РИА Новости. Больше половины побочных эффектов при применении вакцин от коронавируса в Сербии пришлось на препарат американо-германского производства Pfizer/BioNTech, сообщил представитель Агентства по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Павле Зелич.
По данным представителя госрегулятора, к пятнице вакцинацию в Сербии прошли свыше 400 тысяч человек. "К настоящему моменту зарегистрированы 62 нежелательные реакции. Из этого числа 35 приходятся на вакцину Pfizer, 26 - на Sinopharm, и всего одна на "Спутник V", - заявил Зелич в эфире национального телевидения и добавил, что речь идет, в основном, о реакциях на месте укола, таких, как боль, отек, покраснение.
"Отмечены и системные реакции: чаще всего, повышенная температура, не дольше трех дней, слабость, утомляемость и головная боль. Но это не должно нас беспокоить", - указал представитель госрегулятора.
В пятницу в Белград прибыла партия российской вакцины, ALIMS предстоит выдать разрешение на ее применение. Сербский министр по инновациям Ненад Попович сообщил, что власти Сербии ведут переговоры о производстве "Спутника V" у себя в стране.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоPfizer, Inc.СербияВ мире
 
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