https://ria.ru/20210129/vaktsiny-1595136916.html

В Сербии больше половины побочных эффектов от вакцин пришлось на Pfizer

В Сербии больше половины побочных эффектов от вакцин пришлось на Pfizer

Больше половины побочных эффектов при применении вакцин от коронавируса в Сербии пришлось на препарат американо-германского производства Pfizer/BioNTech,... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T14:29

2021-01-29T14:29

2021-01-29T14:29

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

pfizer, inc.

сербия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_133ca7585509f0f78df75252872b8b4d.jpg

БЕЛГРАД, 29 янв – РИА Новости. Больше половины побочных эффектов при применении вакцин от коронавируса в Сербии пришлось на препарат американо-германского производства Pfizer/BioNTech, сообщил представитель Агентства по лекарствам и медицинским средствам (ALIMS) Павле Зелич.По данным представителя госрегулятора, к пятнице вакцинацию в Сербии прошли свыше 400 тысяч человек. "К настоящему моменту зарегистрированы 62 нежелательные реакции. Из этого числа 35 приходятся на вакцину Pfizer, 26 - на Sinopharm, и всего одна на "Спутник V", - заявил Зелич в эфире национального телевидения и добавил, что речь идет, в основном, о реакциях на месте укола, таких, как боль, отек, покраснение."Отмечены и системные реакции: чаще всего, повышенная температура, не дольше трех дней, слабость, утомляемость и головная боль. Но это не должно нас беспокоить", - указал представитель госрегулятора.В пятницу в Белград прибыла партия российской вакцины, ALIMS предстоит выдать разрешение на ее применение. Сербский министр по инновациям Ненад Попович сообщил, что власти Сербии ведут переговоры о производстве "Спутника V" у себя в стране.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, pfizer, inc., сербия, в мире