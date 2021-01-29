https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595190824.html

Украина хочет выкупить у ЕС излишки вакцины от COVID-19

Украина хочет выкупить у ЕС излишки вакцины от COVID-19

Киев готов выкупать избыточные объемы вакцины от коронавируса у стран Европейского союза (ЕС), сообщил в пятницу глава минздрава Украины Максим Степанов. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T18:29

2021-01-29T18:29

2021-01-29T18:29

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

максим степанов

коронавирусы

евросоюз

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 29 янв - РИА Новости. Киев готов выкупать избыточные объемы вакцины от коронавируса у стран Европейского союза (ЕС), сообщил в пятницу глава минздрава Украины Максим Степанов."Наши команды уже работают над пилотным проектом. Мы готовы выкупить излишки вакцин у государств-членов ЕС для того, чтобы как можно быстрее защитить наших граждан. В связи с этим я хотел бы обратиться к вам, господа депутаты, по возможности проинформировать страны, что механизм уже практически создан, и нам нужны только политические решения стран", - цитирует Степанова агентство "Укринформ".Он напомнил, что Украина ведет переговоры с основными производителями вакцины от COVID-19, которые завершили или находятся на третьей стадии клинических исследований, а с несколькими уже идет согласование потенциальных контрактов.Парламент Украины на заседании в пятницу принял закон, которым предлагается предоставить кабмину право регистрировать вакцины от коронавируса до завершения клинических исследований.В середине декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210120/vaktsiny-1593817966.html

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коронавирус covid-19, максим степанов, коронавирусы, евросоюз, владимир зеленский, украина, в мире