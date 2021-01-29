Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595190824.html
Украина хочет выкупить у ЕС излишки вакцины от COVID-19
Украина хочет выкупить у ЕС излишки вакцины от COVID-19
Киев готов выкупать избыточные объемы вакцины от коронавируса у стран Европейского союза (ЕС), сообщил в пятницу глава минздрава Украины Максим Степанов. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T18:29
2021-01-29T18:29
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
максим степанов
коронавирусы
евросоюз
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_133ca7585509f0f78df75252872b8b4d.jpg
КИЕВ, 29 янв - РИА Новости. Киев готов выкупать избыточные объемы вакцины от коронавируса у стран Европейского союза (ЕС), сообщил в пятницу глава минздрава Украины Максим Степанов."Наши команды уже работают над пилотным проектом. Мы готовы выкупить излишки вакцин у государств-членов ЕС для того, чтобы как можно быстрее защитить наших граждан. В связи с этим я хотел бы обратиться к вам, господа депутаты, по возможности проинформировать страны, что механизм уже практически создан, и нам нужны только политические решения стран", - цитирует Степанова агентство "Укринформ".Он напомнил, что Украина ведет переговоры с основными производителями вакцины от COVID-19, которые завершили или находятся на третьей стадии клинических исследований, а с несколькими уже идет согласование потенциальных контрактов.Парламент Украины на заседании в пятницу принял закон, которым предлагается предоставить кабмину право регистрировать вакцины от коронавируса до завершения клинических исследований.В середине декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210120/vaktsiny-1593817966.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_236:225:2666:2048_1920x0_80_0_0_ad6c4885f0cf8c4e974725abbb8c0eb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, максим степанов, коронавирусы, евросоюз, владимир зеленский, украина, в мире

Украина хочет выкупить у ЕС излишки вакцины от COVID-19

18:29 29.01.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
Читать ria.ru в
КИЕВ, 29 янв - РИА Новости. Киев готов выкупать избыточные объемы вакцины от коронавируса у стран Европейского союза (ЕС), сообщил в пятницу глава минздрава Украины Максим Степанов.
"Наши команды уже работают над пилотным проектом. Мы готовы выкупить излишки вакцин у государств-членов ЕС для того, чтобы как можно быстрее защитить наших граждан. В связи с этим я хотел бы обратиться к вам, господа депутаты, по возможности проинформировать страны, что механизм уже практически создан, и нам нужны только политические решения стран", - цитирует Степанова агентство "Укринформ".
Девушка во время вакцинации от СOVID-19 в ТЦ Океания - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 12:50Распространение коронавируса
ВОЗ заявила об огромной нехватке вакцин от коронавируса в мире
Он напомнил, что Украина ведет переговоры с основными производителями вакцины от COVID-19, которые завершили или находятся на третьей стадии клинических исследований, а с несколькими уже идет согласование потенциальных контрактов.
Парламент Украины на заседании в пятницу принял закон, которым предлагается предоставить кабмину право регистрировать вакцины от коронавируса до завершения клинических исследований.
В середине декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановКоронавирусыЕвросоюзВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В Самарской области рассказали о состоянии попавших в ДТП
06:39Милонов предложил проверять задержанных на акциях подростков на наркотики
06:23Президент Мексики надеется на поставки вакцины "Спутник V"
06:10В США прокомментировали имитацию атаки ВВС КНР на американские авианосцы
06:02Росздравнадзор объяснил, следует ли платить за вакцинацию от COVID-19
05:32Замруководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО задержали за взятку
05:30Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
05:22На Кубе при крушении вертолета погибли пять человек
04:57Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова
04:53ЕС отказался от контроля экспорта вакцины в Северную Ирландию
04:46Зампрокурора Ленинского района ЕАО подозревают во взяточничестве
04:33Китайский путешественник увидел в Восточной России "монгольские черты"
04:03МЧС назвало самую опасную сторону дома с нависающими "снежными шапками"
03:55МИД ответит на высылку российского дипломата из Албании
03:45Представитель ЕС репостнул статью о "маргинальной" Украине
03:40Источник: новейшую САУ "Коалиция-СВ" испытали в режиме "шквал огня"
03:14Ястржембский рассказал, как Ельцин макал горящее полено в суп
03:08Источник: Россия запустит три ракеты "Союз" из Южной Америки в 2021 году
02:33Грушко: РФ удовлетворили пояснения Греции по ситуации с судном "Адлер"
02:18Адвокат объяснил, что делать, если ваша машина сгорела
Лента новостейМолния