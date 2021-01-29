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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595156554.html
Гвинея зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"
Гвинея зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"
Республика Гвинея стала второй страной Африки, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" по ускоренной процедуре, говорится в сообщении... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T16:02
2021-01-29T16:02
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
альфа конде
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
мохаммад джавад зариф
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Республика Гвинея стала второй страной Африки, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" по ускоренной процедуре, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным управлением фармацевтики и лекарственных средств Республики Гвинея. Гвинея стала второй страной Африки, одобрившей применение вакцины "Спутник V", - отметили в фонде.Вакцина зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России.Препарат "Спутник V" зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии и ОАЭ. Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время визита в Москву сообщил, что российская вакцина "Спутник V" успешно прошла регистрацию в Иране."Высокие показатели безопасности и эффективности делают "Спутник V" одной из наиболее востребованных вакцин против коронавируса на всех континентах. Препарат создан на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и пользуется высоким доверием наших партнеров в Республике Гвинея. Прививку вакциной "Спутник V" получил Президент Республики Альфа Конде", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он также добавил, что фонд готов оказать поддержку Республике Гвинея в борьбе с пандемией.Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, альфа конде, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, мохаммад джавад зариф, здоровье - общество, аргентина, москва, белоруссия, гвинея, общество

Гвинея зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

16:02 29.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V"
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Республика Гвинея стала второй страной Африки, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" по ускоренной процедуре, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Национальным управлением фармацевтики и лекарственных средств Республики Гвинея. Гвинея стала второй страной Африки, одобрившей применение вакцины "Спутник V", - отметили в фонде.
Вакцина зарегистрирована в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) на основании данных клинических исследований "Спутник V" в России.
Препарат "Спутник V" зарегистрирован также в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии и ОАЭ. Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф во время визита в Москву сообщил, что российская вакцина "Спутник V" успешно прошла регистрацию в Иране.
"Высокие показатели безопасности и эффективности делают "Спутник V" одной из наиболее востребованных вакцин против коронавируса на всех континентах. Препарат создан на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и пользуется высоким доверием наших партнеров в Республике Гвинея. Прививку вакциной "Спутник V" получил Президент Республики Альфа Конде", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он также добавил, что фонд готов оказать поддержку Республике Гвинея в борьбе с пандемией.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Минздрав России зарегистрировал вакцину "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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