Independent: ЕС может блокировать поставки вакцины от COVID-19 в Британию
02:38 29.01.2021 (обновлено: 09:32 29.01.2021)
© AP Photo / Natacha PisarenkoРабота над вакциной
© AP Photo / Natacha Pisarenko
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Евросоюз на фоне дефицита вакцин от коронавируса может заблокировать поставки препарата в Великобританию, сообщает газета Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля, оказавшееся в распоряжении журналистов.
Ранее компания AstraZeneca гарантировала обеспечение вакциной Британии, но отсрочила поставки препарата в Евросоюз, сославшись на более позднюю дату подписания контракта.
В ответ глава Евросовета заявил об изучении экстренных мер для замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата Pfizer, 40 миллионов доз которого приобрел Лондон. Этот заказ размещен на заводе компании в Бельгии.
"Я предложил это председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, таким образом, мы обязательно изучим эту возможность", — приводит слова Мишеля газета.
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Европейское издание Politico сообщает, что Брюссель уже согласовал механизм блокирования вывоза вакцины. Согласно этому плану, таможенные власти ЕС будут запрещать экспорт препаратов без соответствующего разрешения. В свою очередь, европейские страны станут выдавать их лишь при условии, что производители вакцин исполнили обязательства по заказам внутри Евросоюза. Ожидается, что эту схему утвердят в пятницу.
В последние недели ЕС также столкнулся с рядом проблем в поставках уже одобренной для использования в союзе вакцины компаний Pfizer/BioNTech. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя вакцинировать к июню-августу порядка 70% населения Евросоюза.
Венгрия недавно одобрила применение российский вакцины "Спутник V" и заключила с ее производителем договор на поставку препарата. Все больше интереса к российской вакцине проявляют и другие страны.
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