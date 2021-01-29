https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595060331.html

Independent: ЕС может блокировать поставки вакцины от COVID-19 в Британию

Independent: ЕС может блокировать поставки вакцины от COVID-19 в Британию

Евросоюз на фоне дефицита вакцин от коронавируса может заблокировать поставки препарата в Великобританию, сообщает газета Independent со ссылкой на письмо главы РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T02:38

2021-01-29T02:38

2021-01-29T09:32

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

шарль мишель

великобритания

в мире

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Евросоюз на фоне дефицита вакцин от коронавируса может заблокировать поставки препарата в Великобританию, сообщает газета Independent со ссылкой на письмо главы Евросовета Шарля Мишеля, оказавшееся в распоряжении журналистов.Ранее компания AstraZeneca гарантировала обеспечение вакциной Британии, но отсрочила поставки препарата в Евросоюз, сославшись на более позднюю дату подписания контракта.В ответ глава Евросовета заявил об изучении экстренных мер для замораживания экспорта вакцин, в том числе препарата Pfizer, 40 миллионов доз которого приобрел Лондон. Этот заказ размещен на заводе компании в Бельгии. "Я предложил это председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, таким образом, мы обязательно изучим эту возможность", — приводит слова Мишеля газета.Европейское издание Politico сообщает, что Брюссель уже согласовал механизм блокирования вывоза вакцины. Согласно этому плану, таможенные власти ЕС будут запрещать экспорт препаратов без соответствующего разрешения. В свою очередь, европейские страны станут выдавать их лишь при условии, что производители вакцин исполнили обязательства по заказам внутри Евросоюза. Ожидается, что эту схему утвердят в пятницу.В последние недели ЕС также столкнулся с рядом проблем в поставках уже одобренной для использования в союзе вакцины компаний Pfizer/BioNTech. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя вакцинировать к июню-августу порядка 70% населения Евросоюза. Венгрия недавно одобрила применение российский вакцины "Спутник V" и заключила с ее производителем договор на поставку препарата. Все больше интереса к российской вакцине проявляют и другие страны.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, шарль мишель, великобритания, в мире