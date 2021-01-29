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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210129/ukraina-1595218046.html
Оппозиция в Раде заявила, что власти Украины провалили вакцинацию
Оппозиция в Раде заявила, что власти Украины провалили вакцинацию
Власти Украины провалили вакцинацию, все что они делают для борьбы с коронавирусом, это запрещают российские препараты, заявили в пятницу в пресс-службе партии... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T22:09
2021-01-29T22:09
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
оппозиционная платформа - за жизнь
максим степанов
коронавирусы
петр порошенко
верховная рада украины
владимир зеленский
европа
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Власти Украины провалили вакцинацию, все что они делают для борьбы с коронавирусом, это запрещают российские препараты, заявили в пятницу в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".Ранее депутат фракции экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирина Геращенко заявила, что фракция требует запретить на законодательном уровне закупку российской вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции COVID-19. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в среду заявил, что в стране никто российскую вакцину от коронавируса регистрировать не будет."Еще летом прошлого года (президент Украины – ред.) Владимир Зеленский заявлял, что связи с западными партнерами помогут как можно раньше начать вакцинацию. Что Украина вскоре разработает собственный препарат. Но сегодня вакцинация в Украине в отличие от большинства стран Европы так и не началась. В закупках вакцины продолжаются подковерные игры с выстраиванием мутных схем и поиском непонятных посредников. А всё, что публично делает власть – на законодательном уровне запрещает закупки российских препаратов", - говорится в заявлении на сайте партии.По мнению политсилы, сотрудничество с Россией в борьбе с эпидемией позволило бы уже в декабре прошлого года начать вакцинацию населения Украины. "Но коррупционная рента, мнение партии войны и директивы заокеанских хозяев для (партии "Слуга народа" - ред.) Зе-команды важнее, чем интересы людей. Ответственность за этот провал полностью лежит на власти", - добавили в партии.В середине декабря Зеленский сообщил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech.Двадцать пятого января офис президента Украины сообщил, что переговоры по закупке вакцины от коронавируса находятся на завершающей стадии, вакцинация может начаться уже в феврале. Позже Зеленский заявил, что в ближайшее время в страну поступит первый миллион доз вакцин от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210129/vaktsina-1595212198.html
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коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, максим степанов, коронавирусы, петр порошенко, верховная рада украины, владимир зеленский, европа, украина, в мире

Оппозиция в Раде заявила, что власти Украины провалили вакцинацию

22:09 29.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Власти Украины провалили вакцинацию, все что они делают для борьбы с коронавирусом, это запрещают российские препараты, заявили в пятницу в пресс-службе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Ранее депутат фракции экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирина Геращенко заявила, что фракция требует запретить на законодательном уровне закупку российской вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции COVID-19. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в среду заявил, что в стране никто российскую вакцину от коронавируса регистрировать не будет.
"Еще летом прошлого года (президент Украины – ред.) Владимир Зеленский заявлял, что связи с западными партнерами помогут как можно раньше начать вакцинацию. Что Украина вскоре разработает собственный препарат. Но сегодня вакцинация в Украине в отличие от большинства стран Европы так и не началась. В закупках вакцины продолжаются подковерные игры с выстраиванием мутных схем и поиском непонятных посредников. А всё, что публично делает власть – на законодательном уровне запрещает закупки российских препаратов", - говорится в заявлении на сайте партии.
По мнению политсилы, сотрудничество с Россией в борьбе с эпидемией позволило бы уже в декабре прошлого года начать вакцинацию населения Украины. "Но коррупционная рента, мнение партии войны и директивы заокеанских хозяев для (партии "Слуга народа" - ред.) Зе-команды важнее, чем интересы людей. Ответственность за этот провал полностью лежит на власти", - добавили в партии.
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания в режиме онлайн - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 20:55
Зеленский назвал вакцину от коронавируса вопросом геополитики
В середине декабря Зеленский сообщил, что поставил задачу министру здравоохранения Максиму Степанову получить вакцину в январе, в крайнем случае в феврале. По словам Степанова, уже подписаны технические документы с COVAX на поставку 8 миллионов доз вакцины. Позднее минздрав Украины заключил контракт о поставках в максимально короткие сроки еще 1,9 миллиона доз вакцины против коронавируса производства компании Sinovac Biotech.
Двадцать пятого января офис президента Украины сообщил, что переговоры по закупке вакцины от коронавируса находятся на завершающей стадии, вакцинация может начаться уже в феврале. Позже Зеленский заявил, что в ближайшее время в страну поступит первый миллион доз вакцин от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
За Украину все решили: кто мешает регистрации российской вакцины? - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 18:44Актуально
За Украину все решили: кто мешает регистрации российской вакцины?
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Оппозиционная платформа - За жизньМаксим СтепановКоронавирусыПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийЕвропаУкраинаВ мире
 
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