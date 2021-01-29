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В России создадут электронный ресурс учебников среднего профобразования
В России создадут электронный ресурс учебников среднего профобразования
Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября 2022 года создать единый электронный ресурс для учебников по программам среднего профессионального РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:35
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября 2022 года создать единый электронный ресурс для учебников по программам среднего профессионального образования.Перечень поручений по вопросам среднего профессионального образования опубликован в пятницу на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить создание единого открытого электронного ресурса для размещения в нем на принципах постоянной актуализации учебников, учебных пособий и иных учебно-методических материалов по образовательным программам среднего профессионального образования", - говорится в перечне.Отмечается, что срок исполнения поручения - 1 сентября 2022 года.
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