https://ria.ru/20210129/uchebniki-1595121038.html

В России создадут электронный ресурс учебников среднего профобразования

В России создадут электронный ресурс учебников среднего профобразования

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября 2022 года создать единый электронный ресурс для учебников по программам среднего профессионального РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T13:35

2021-01-29T13:35

2021-01-29T13:50

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 сентября 2022 года создать единый электронный ресурс для учебников по программам среднего профессионального образования.Перечень поручений по вопросам среднего профессионального образования опубликован в пятницу на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить создание единого открытого электронного ресурса для размещения в нем на принципах постоянной актуализации учебников, учебных пособий и иных учебно-методических материалов по образовательным программам среднего профессионального образования", - говорится в перечне.Отмечается, что срок исполнения поручения - 1 сентября 2022 года.

https://na.ria.ru/20201023/kravtsov-1581179555.html

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