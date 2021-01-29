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В Белоруссии гражданина Литвы подозревают в хищении 154 тракторов
В Белоруссии гражданина Литвы подозревают в хищении 154 тракторов
Гражданина Литвы в Белоруссии подозревают в хищении 154 тракторов на 2,3 миллиона евро, сообщила в пятницу пресс-служба белорусской Генпрокуратуры. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T19:10
2021-01-29T19:10
белоруссия
литва
в мире
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МИНСК, 29 янв – РИА Новости. Гражданина Литвы в Белоруссии подозревают в хищении 154 тракторов на 2,3 миллиона евро, сообщила в пятницу пресс-служба белорусской Генпрокуратуры."Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД установили гражданина Литвы – руководителя одного из иностранных торговых домов ОАО "МТЗ" ("Минский тракторный завод" - ред.), подозреваемого в хищении 154 тракторов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале.Там отмечается, что в августе 2018 года этот руководитель заключил договор о поставке на адрес представляемого им торгового дома различных моделей тракторов, произведенных ОАО "МТЗ". "Далее вместо доставки и выгрузки техники торговому дому он умышленно перенаправил ее на склад подконтрольной литовской фирмы. Полученную таким образом продукцию иностранный гражданин вскоре продал третьим лицами – с "Минским тракторным заводом" не рассчитался", - говорится в сообщении.Там отмечается, что генеральная прокуратура Белоруссии в отношении названного гражданина Литвы и иных лиц возбудила уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере, речь идет о сумме 2,3 миллиона евро.
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белоруссия, литва, в мире

В Белоруссии гражданина Литвы подозревают в хищении 154 тракторов

19:10 29.01.2021
 
© РИА Новости / Галия ИбрагимоваТрактор на поле в Александрии, Белоруссия
Трактор на поле в Александрии, Белоруссия - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Галия Ибрагимова
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МИНСК, 29 янв – РИА Новости. Гражданина Литвы в Белоруссии подозревают в хищении 154 тракторов на 2,3 миллиона евро, сообщила в пятницу пресс-служба белорусской Генпрокуратуры.
"Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД установили гражданина Литвы – руководителя одного из иностранных торговых домов ОАО "МТЗ" ("Минский тракторный завод" - ред.), подозреваемого в хищении 154 тракторов", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале.
Там отмечается, что в августе 2018 года этот руководитель заключил договор о поставке на адрес представляемого им торгового дома различных моделей тракторов, произведенных ОАО "МТЗ". "Далее вместо доставки и выгрузки техники торговому дому он умышленно перенаправил ее на склад подконтрольной литовской фирмы. Полученную таким образом продукцию иностранный гражданин вскоре продал третьим лицами – с "Минским тракторным заводом" не рассчитался", - говорится в сообщении.
Там отмечается, что генеральная прокуратура Белоруссии в отношении названного гражданина Литвы и иных лиц возбудила уголовное дело о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере, речь идет о сумме 2,3 миллиона евро.
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