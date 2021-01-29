https://ria.ru/20210129/toyota-1595112190.html

Toyota отозвала в России более 82 тысяч внедорожников

Toyota отозвала в России более 82 тысяч внедорожников

Toyota отзывает в России 82 405 внедорожников Land Cruiser 200 и Lexus LX570 из-за возможных проблем с форсунками омывателя лобового стекла, следует из... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T12:46

2021-01-29T12:46

2021-01-29T13:23

россия

toyota (автомобиль)

авто

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Toyota отзывает в России 82 405 внедорожников Land Cruiser 200 и Lexus LX570 из-за возможных проблем с форсунками омывателя лобового стекла, следует из сообщения Росстандарта."Отзыву подлежат 82 405 автомобилей Lexus LX570 и Toyota LC200, реализованных в период с 31 января 2013 года по настоящее время. Причина отзыва транспортных средств: автомобили оборудованы форсунками омывателя лобового стекла с нагревателем для предотвращения замерзания жидкости омывателя, находящейся внутри, и из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки, со временем существует вероятность образования трещины в нагревателе", — говорится в сообщении.Отмечается, что при такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае — к возгоранию.Предполагается, что на всех отзываемых авто будут бесплатно заменены форсунки омывателя лобового стекла на модернизированные, также следует из сообщения ведомства.

https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590315117.html

https://ria.ru/20210114/tesla-1592954433.html

россия

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россия, toyota (автомобиль), авто, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)