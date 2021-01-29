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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210129/torgovlya-1595101958.html
Объем торговли с/х продукцией КНР-РФ в 2020 году достиг $5,5 млрд
Объем торговли с/х продукцией КНР-РФ в 2020 году достиг $5,5 млрд
Объем торговли сельскохозяйственной продукцией между Китаем и Россией достиг рекордного уровня в 5,55 миллиарда долларов по итогам 2020 года, сообщило... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:07
2021-01-29T12:07
россия-китай: главное
россия
китай
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МОСКВА, 29 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем торговли сельскохозяйственной продукцией между Китаем и Россией достиг рекордного уровня в 5,55 миллиарда долларов по итогам 2020 года, сообщило Министерство коммерции КНР.В частности, поставки сельскохозяйственной продукции из России в Китай в прошлом году достигли 4,09 миллиарда долларов, увеличившись на 13,7% в годовом исчислении, отметил официальный представитель торгового ведомства Гао Фэн.По его словам, Китай стал крупнейшим экспортным рынком для российской сельскохозяйственной продукции. КНР является крупнейшим торговым партнером для России уже 11 лет подряд.
https://ria.ru/20210127/zerno-1594794396.html
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россия, китай

Объем торговли с/х продукцией КНР-РФ в 2020 году достиг $5,5 млрд

12:07 29.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 29 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Объем торговли сельскохозяйственной продукцией между Китаем и Россией достиг рекордного уровня в 5,55 миллиарда долларов по итогам 2020 года, сообщило Министерство коммерции КНР.
В частности, поставки сельскохозяйственной продукции из России в Китай в прошлом году достигли 4,09 миллиарда долларов, увеличившись на 13,7% в годовом исчислении, отметил официальный представитель торгового ведомства Гао Фэн.
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 14:39Россия-Китай: Главное
Китай остается основным импортером зерна из Приморского края
По его словам, Китай стал крупнейшим экспортным рынком для российской сельскохозяйственной продукции. КНР является крупнейшим торговым партнером для России уже 11 лет подряд.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитай
 
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