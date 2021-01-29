https://ria.ru/20210129/titov-1595149857.html

Титов сравнил ситуацию на рынке продуктов с многосерийной мелодрамой

Титов сравнил ситуацию на рынке продуктов с многосерийной мелодрамой

Ситуация на продовольственном рынке России стала напоминать многосерийную мелодраму, участникам рынка стоит перевести диалог в нормальный формат, сообщил РИА... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T15:27

2021-01-29T15:27

2021-01-29T15:27

россия

борис титов

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Ситуация на продовольственном рынке России стала напоминать многосерийную мелодраму, участникам рынка стоит перевести диалог в нормальный формат, сообщил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Однако в начале 2021 года активное обсуждение темы цен на продукты в стране продолжилось. В январе в медийном пространстве стали появляться сообщения о сложностях с поставками сахара и масла по фиксированным ценам. С другой стороны, источник РИА Новости на продовольственном рынке сообщил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) запросила у производителей прогноз изменения цен на базовые продукты питания по кварталам до конца года."На рынке продуктов питания, похоже, начинается многосерийная мелодрама. Действующие лица - производители, торговые сети, покупатели и правительство. Пошел сложный торг с элементами шантажа, задача - удержать конечные цены и не усугублять поводы для недовольства", - прокомментировал Титов."Производители кивают на ритейл, ритейл - на производителей. А правительство намекает обоим, что повышать цены не надо. Пока что просто намекает. А почему бы не перевести этот процесс из многозначительных переговоров в нормальный формат?", - задался он вопросом.Так, продолжил бизнес-омбудсмен, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) следует анализировать рынок на предмет выявления картельных сговоров и наказывать заключивших их игроков. В свою очередь правительству необходимо продолжать регулировать ситуацию с экспортом и импортом при помощи таможенных пошлин."Пусть Минфин - если надо придать особое социальное значение какой-то группе продовольственных товаров - думает о временном изменении порядка налогообложения. А еще лучше - перейти, наконец на прямое субсидирование малоимущих продуктами отечественного производства за счет бюджета. Конечно, в бюджете сегодня лишних денег нет. Но влиять на рынок нерыночными методами - это тоже путь в никуда", - заключил Титов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210127/tseny-1594860878.html

https://ria.ru/20210121/tseny-1593959615.html

https://ria.ru/20210126/kontrol-1594591787.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, борис титов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика