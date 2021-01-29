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Титов сравнил ситуацию на рынке продуктов с многосерийной мелодрамой
Титов сравнил ситуацию на рынке продуктов с многосерийной мелодрамой
Ситуация на продовольственном рынке России стала напоминать многосерийную мелодраму, участникам рынка стоит перевести диалог в нормальный формат, сообщил РИА... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T15:27
2021-01-29T15:27
россия
борис титов
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Ситуация на продовольственном рынке России стала напоминать многосерийную мелодраму, участникам рынка стоит перевести диалог в нормальный формат, сообщил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.Однако в начале 2021 года активное обсуждение темы цен на продукты в стране продолжилось. В январе в медийном пространстве стали появляться сообщения о сложностях с поставками сахара и масла по фиксированным ценам. С другой стороны, источник РИА Новости на продовольственном рынке сообщил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) запросила у производителей прогноз изменения цен на базовые продукты питания по кварталам до конца года."На рынке продуктов питания, похоже, начинается многосерийная мелодрама. Действующие лица - производители, торговые сети, покупатели и правительство. Пошел сложный торг с элементами шантажа, задача - удержать конечные цены и не усугублять поводы для недовольства", - прокомментировал Титов."Производители кивают на ритейл, ритейл - на производителей. А правительство намекает обоим, что повышать цены не надо. Пока что просто намекает. А почему бы не перевести этот процесс из многозначительных переговоров в нормальный формат?", - задался он вопросом.Так, продолжил бизнес-омбудсмен, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) следует анализировать рынок на предмет выявления картельных сговоров и наказывать заключивших их игроков. В свою очередь правительству необходимо продолжать регулировать ситуацию с экспортом и импортом при помощи таможенных пошлин."Пусть Минфин - если надо придать особое социальное значение какой-то группе продовольственных товаров - думает о временном изменении порядка налогообложения. А еще лучше - перейти, наконец на прямое субсидирование малоимущих продуктами отечественного производства за счет бюджета. Конечно, в бюджете сегодня лишних денег нет. Но влиять на рынок нерыночными методами - это тоже путь в никуда", - заключил Титов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210127/tseny-1594860878.html
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россия, борис титов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство финансов рф (минфин россии), федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

Титов сравнил ситуацию на рынке продуктов с многосерийной мелодрамой

15:27 29.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Ситуация на продовольственном рынке России стала напоминать многосерийную мелодраму, участникам рынка стоит перевести диалог в нормальный формат, сообщил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно.
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Однако в начале 2021 года активное обсуждение темы цен на продукты в стране продолжилось. В январе в медийном пространстве стали появляться сообщения о сложностях с поставками сахара и масла по фиксированным ценам. С другой стороны, источник РИА Новости на продовольственном рынке сообщил, что Федеральная налоговая служба (ФНС) запросила у производителей прогноз изменения цен на базовые продукты питания по кварталам до конца года.
"На рынке продуктов питания, похоже, начинается многосерийная мелодрама. Действующие лица - производители, торговые сети, покупатели и правительство. Пошел сложный торг с элементами шантажа, задача - удержать конечные цены и не усугублять поводы для недовольства", - прокомментировал Титов.
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Минсельхоз рекомендовал ограничить цены на макароны, яйца и картофель
"Производители кивают на ритейл, ритейл - на производителей. А правительство намекает обоим, что повышать цены не надо. Пока что просто намекает. А почему бы не перевести этот процесс из многозначительных переговоров в нормальный формат?", - задался он вопросом.
Так, продолжил бизнес-омбудсмен, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) следует анализировать рынок на предмет выявления картельных сговоров и наказывать заключивших их игроков. В свою очередь правительству необходимо продолжать регулировать ситуацию с экспортом и импортом при помощи таможенных пошлин.
"Пусть Минфин - если надо придать особое социальное значение какой-то группе продовольственных товаров - думает о временном изменении порядка налогообложения. А еще лучше - перейти, наконец на прямое субсидирование малоимущих продуктами отечественного производства за счет бюджета. Конечно, в бюджете сегодня лишних денег нет. Но влиять на рынок нерыночными методами - это тоже путь в никуда", - заключил Титов.
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РоссияБорис ТитовФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
 
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