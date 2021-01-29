https://ria.ru/20210129/tima-1595166210.html

Тиму Белорусских задержали за хранение наркотиков

Тиму Белорусских задержали за хранение наркотиков

Против рэпера Тимы Белорусских (Тимофей Морозов) возбудили дело о хранении наркотиков без цели сбыта, сообщил РИА Новости СК Белоруссии. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T16:48

2021-01-29T16:48

2021-01-29T17:41

тима белорусских

минск

в мире

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Против рэпера Тимы Белорусских (Тимофей Морозов) возбудили дело о хранении наркотиков без цели сбыта, сообщил РИА Новости СК Белоруссии.Артиста задержали в Минске 6 января в одном из клубов. При личном обыске у него нашли 0,4 грамма гашиша.Против него возбудили уголовное дело по статье "Незаконные без цели сбыта изготовление, приобретение, хранение наркотических средств", наказание по которой — вплоть до пяти лет лишения свободы. Рэпера отпустили под залог.Ранее в СМИ появилась информация о том, что 10 января дома у музыканта обнаружили два килограмма гашиша, после чего Морозова отправили под домашний арест.Артист поспешил опровергнуть информацию у себя в инстаграме. Он опубликовал видео, на котором находится у себя дома. При этом певец утверждает, что он не под арестом.Морозов родился в 1998 году в Минске в семье музыкантов. Известность рэпер получил после выхода песен "Мокрые кроссы", "Незабудка" и "Витаминка".

https://ria.ru/20201118/reper-1585098636.html

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тима белорусских, минск, в мире