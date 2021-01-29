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Тиму Белорусских задержали за хранение наркотиков
Тиму Белорусских задержали за хранение наркотиков
Против рэпера Тимы Белорусских (Тимофей Морозов) возбудили дело о хранении наркотиков без цели сбыта, сообщил РИА Новости СК Белоруссии. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T16:48
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тима белорусских
минск
в мире
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Против рэпера Тимы Белорусских (Тимофей Морозов) возбудили дело о хранении наркотиков без цели сбыта, сообщил РИА Новости СК Белоруссии.Артиста задержали в Минске 6 января в одном из клубов. При личном обыске у него нашли 0,4 грамма гашиша.Против него возбудили уголовное дело по статье "Незаконные без цели сбыта изготовление, приобретение, хранение наркотических средств", наказание по которой — вплоть до пяти лет лишения свободы. Рэпера отпустили под залог.Ранее в СМИ появилась информация о том, что 10 января дома у музыканта обнаружили два килограмма гашиша, после чего Морозова отправили под домашний арест.Артист поспешил опровергнуть информацию у себя в инстаграме. Он опубликовал видео, на котором находится у себя дома. При этом певец утверждает, что он не под арестом.Морозов родился в 1998 году в Минске в семье музыкантов. Известность рэпер получил после выхода песен "Мокрые кроссы", "Незабудка" и "Витаминка".
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тима белорусских, минск, в мире

Тиму Белорусских задержали за хранение наркотиков

16:48 29.01.2021 (обновлено: 17:41 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБелорусский певец Тима Белорусских
Белорусский певец Тима Белорусских - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Против рэпера Тимы Белорусских (Тимофей Морозов) возбудили дело о хранении наркотиков без цели сбыта, сообщил РИА Новости СК Белоруссии.
Артиста задержали в Минске 6 января в одном из клубов. При личном обыске у него нашли 0,4 грамма гашиша.
Против него возбудили уголовное дело по статье "Незаконные без цели сбыта изготовление, приобретение, хранение наркотических средств", наказание по которой — вплоть до пяти лет лишения свободы. Рэпера отпустили под залог.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 10 января дома у музыканта обнаружили два килограмма гашиша, после чего Морозова отправили под домашний арест.
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Артист поспешил опровергнуть информацию у себя в инстаграме. Он опубликовал видео, на котором находится у себя дома. При этом певец утверждает, что он не под арестом.
Морозов родился в 1998 году в Минске в семье музыкантов. Известность рэпер получил после выхода песен "Мокрые кроссы", "Незабудка" и "Витаминка".
 
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